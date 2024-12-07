Врач назвал привычку, которую ненавидит сердце
Хилари Джонс дал советы, как поддерживать орган в хорошем состоянии
07 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
Фото: Robina Weermeijer / unsplash.com
Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной привычкой для сердца.По словам врача, сердце буквально ее ненавидит.
Он также призвал поддерживать здоровый вес и заниматься физической активностью для тренировки сердечных мышц.
Кроме того, Джонс рекомендовал следить за уровнем холестерина, поскольку его избыток может вызывать сердечные проблемы, пишет "Лента.ру".
17:09:24 07-12-2024
Это правда.
19:55:28 07-12-2024
Давно ещё кто-то сказал, что человеку кислород нужен, а не дым.