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Врач назвал привычку, которую ненавидит сердце

Хилари Джонс дал советы, как поддерживать орган в хорошем состоянии

07 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: Robina Weermeijer / unsplash.com
Фото: Robina Weermeijer / unsplash.com

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной привычкой для сердца.По словам врача, сердце буквально ее ненавидит.

Он также призвал поддерживать здоровый вес и заниматься физической активностью для тренировки сердечных мышц.

Кроме того, Джонс рекомендовал следить за уровнем холестерина, поскольку его избыток может вызывать сердечные проблемы, пишет "Лента.ру".

Здоровье советы эксперта

Комментарии 2

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Гость

17:09:24 07-12-2024

Это правда.

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Гость

19:55:28 07-12-2024

Давно ещё кто-то сказал, что человеку кислород нужен, а не дым.

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