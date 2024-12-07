Врач назвал привычку, которую ненавидит сердце

Хилари Джонс дал советы, как поддерживать орган в хорошем состоянии

07 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: Robina Weermeijer / unsplash.com

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной привычкой для сердца.По словам врача, сердце буквально ее ненавидит.

Он также призвал поддерживать здоровый вес и заниматься физической активностью для тренировки сердечных мышц.

Кроме того, Джонс рекомендовал следить за уровнем холестерина, поскольку его избыток может вызывать сердечные проблемы, пишет "Лента.ру".