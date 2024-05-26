Врач назвал продукт, снижающий риск диабета
Его свойство помогает снизить риск развития болезни
26 мая 2024, 22:30, ИА Амител
Измеритель уровня сахара в крови / Фото: pxhere.com
Кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов назвали полезные свойства ячменя. О них врачи рассказали в эфире программы "Жить здорово!".
По словам Коновалова, ячмень содержит марганец, который улучшает чувствительность клеток к инсулину и уменьшает количество сахара в крови. Это свойство, по словам специалиста, помогает бороться с диабетом.
"Ячмень – это растительный продукт, там нет холестерола, там есть грубые пищевые волокна, которые не дают плохому холестерину всасываться, поэтому это предупреждает развитие бляшек", – добавил Гандельман.
08:41:42 27-05-2024
О! Спасибо, про перловку напомнили, давненько что-то я её не ел!