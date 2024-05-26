Врач назвал продукт, снижающий риск диабета

Его свойство помогает снизить риск развития болезни

26 мая 2024, 22:30, ИА Амител

Измеритель уровня сахара в крови / Фото: pxhere.com

Кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов назвали полезные свойства ячменя. О них врачи рассказали в эфире программы "Жить здорово!".

По словам Коновалова, ячмень содержит марганец, который улучшает чувствительность клеток к инсулину и уменьшает количество сахара в крови. Это свойство, по словам специалиста, помогает бороться с диабетом.