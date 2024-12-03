Среди них — картофель, бобовые и молоко

03 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Фото: Zac Cain / unsplash.com

Некоторые продукты не стоит есть на ночь, предупредил врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов в беседе с "Газетой.ру".

К ним относятся:

бобовые – вызывают газообразование;

крахмалистые овощи (картофель, батат, кукуруза) – повышают уровень глюкозы и способствуют набору веса;

виноград, бананы и сладкие груши – содержат много сахара;

цельное молоко – плохо переваривается и может вызывать дискомфорт.

Кроме того, Федулов посоветовал избегать сырных изделий, а также острых, соленых и сладких продуктов, так как они могут привести к отекам, тяжести и усталости.

Последний прием пищи лучше проводить за два-три часа до сна. Если все же хочется перекусить, выбирайте овощи, фрукты, цельные злаки или нежирные сорта мяса.