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Врач назвал продукты, которые нельзя есть перед сном

Среди них — картофель, бобовые и молоко

03 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Фото: Zac Cain / unsplash.com
Фото: Zac Cain / unsplash.com

Некоторые продукты не стоит есть на ночь, предупредил врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов в беседе с "Газетой.ру".

К ним относятся:

  • бобовые – вызывают газообразование;
  • крахмалистые овощи (картофель, батат, кукуруза) – повышают уровень глюкозы и способствуют набору веса;
  • виноград, бананы и сладкие груши – содержат много сахара;
  • цельное молоко – плохо переваривается и может вызывать дискомфорт.

Кроме того, Федулов посоветовал избегать сырных изделий, а также острых, соленых и сладких продуктов, так как они могут привести к отекам, тяжести и усталости.

Последний прием пищи лучше проводить за два-три часа до сна. Если все же хочется перекусить, выбирайте овощи, фрукты, цельные злаки или нежирные сорта мяса.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 2

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Гость

13:09:47 03-12-2024

крахмалистые овощи (картофель,------ это смотря как ено приготовить! картофель фри, приготовленный в аэрогриле совершенно без масла, есть можно,и еще как)

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Гость

03:28:00 04-12-2024

Вечером, за час перед сном кусочек сыра только улучшает качество сна.

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