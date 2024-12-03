Врач назвал продукты, которые нельзя есть перед сном
Среди них — картофель, бобовые и молоко
03 декабря 2024, 12:50, ИА Амител
Фото: Zac Cain / unsplash.com
Некоторые продукты не стоит есть на ночь, предупредил врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов в беседе с "Газетой.ру".
К ним относятся:
- бобовые – вызывают газообразование;
- крахмалистые овощи (картофель, батат, кукуруза) – повышают уровень глюкозы и способствуют набору веса;
- виноград, бананы и сладкие груши – содержат много сахара;
- цельное молоко – плохо переваривается и может вызывать дискомфорт.
Кроме того, Федулов посоветовал избегать сырных изделий, а также острых, соленых и сладких продуктов, так как они могут привести к отекам, тяжести и усталости.
Последний прием пищи лучше проводить за два-три часа до сна. Если все же хочется перекусить, выбирайте овощи, фрукты, цельные злаки или нежирные сорта мяса.
13:09:47 03-12-2024
крахмалистые овощи (картофель,------ это смотря как ено приготовить! картофель фри, приготовленный в аэрогриле совершенно без масла, есть можно,и еще как)
03:28:00 04-12-2024
Вечером, за час перед сном кусочек сыра только улучшает качество сна.