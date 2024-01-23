Врач назвал продукты, которые опаснее белого хлеба для сосудов
Полностью отказываться от мучного специалисты не рекомендуют
23 января 2024, 16:31, ИА Амител
Булка свежего хлеба / Фото: pxhere.com
Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала о том, что не стоит полностью отказываться от употребления мучного, потому что в таких продуктах есть полезные вещества. Ее слова передает aif.ru.
Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение хлебу из ржаной муки или муки грубого помола.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова согласилась с этими словами, отметив, что можно употреблять в пищу и дрожжевой хлеб.
Больший вред, как отмечают специалисты, несет домашняя сладкая выпечка. Также предупредили о вреде джемов и варенья. К продуктам с такой же вредностью Павлова отнесла и различные йогурты.
16:42:31 23-01-2024
Самое опасное для сосудов курение.
17:47:49 23-01-2024
Дрожжевой/бездрожжевой хлеб - без разницы. После выпекания он весь бездрожжевой, т.к. дрожжи погибают при высокой температуре. Никогда не задумывались? Я недавно обратил на это внимание)
10:23:34 24-01-2024
Гость (17:47:49 23-01-2024) Дрожжевой/бездрожжевой хлеб - без разницы. После выпекания о... А перед выпеканием он весь дрожжевой, поскольку в тесте дрожжи всегда присутствуют- либо которые сам положил, либо "дикие", которые разводятся в опаре.
07:30:22 24-01-2024
Как посмотришь,ничего кушать нельзя! Наше старшее поколение ели ВСЕ и живут по 90-100 лет,а наше поколение,слушая всех доживают до 50-60 лет!
08:09:15 24-01-2024
Первый раз слышу, что белый хлеб опасен для сосудов. Жрать без меры все подряд - вот это реально опасно и не только для сосудов. А так - все полезно, что в рот полезло.