Врач назвал продукты, которые опаснее белого хлеба для сосудов

Полностью отказываться от мучного специалисты не рекомендуют

23 января 2024, 16:31, ИА Амител

Булка свежего хлеба / Фото: pxhere.com

Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала о том, что не стоит полностью отказываться от употребления мучного, потому что в таких продуктах есть полезные вещества. Ее слова передает aif.ru.

Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение хлебу из ржаной муки или муки грубого помола.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова согласилась с этими словами, отметив, что можно употреблять в пищу и дрожжевой хлеб.

Больший вред, как отмечают специалисты, несет домашняя сладкая выпечка. Также предупредили о вреде джемов и варенья. К продуктам с такой же вредностью Павлова отнесла и различные йогурты.