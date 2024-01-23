НОВОСТИЗдоровье

Врач назвал продукты, которые опаснее белого хлеба для сосудов

Полностью отказываться от мучного специалисты не рекомендуют

23 января 2024, 16:31, ИА Амител

Булка свежего хлеба / Фото: pxhere.com
Булка свежего хлеба / Фото: pxhere.com

Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала о том, что не стоит полностью отказываться от употребления мучного, потому что в таких продуктах есть полезные вещества. Ее слова передает aif.ru.

Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение хлебу из ржаной муки или муки грубого помола. 

Врач-эндокринолог Зухра Павлова согласилась с этими словами, отметив, что можно употреблять в пищу и дрожжевой хлеб.

Больший вред, как отмечают специалисты, несет домашняя сладкая выпечка. Также предупредили о вреде джемов и варенья. К продуктам с такой же вредностью Павлова отнесла и различные йогурты.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИЗдоровье
советы эксперта здоровое питание Продукты

Комментарии 5

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Гость

16:42:31 23-01-2024

Самое опасное для сосудов курение.

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Гость

17:47:49 23-01-2024

Дрожжевой/бездрожжевой хлеб - без разницы. После выпекания он весь бездрожжевой, т.к. дрожжи погибают при высокой температуре. Никогда не задумывались? Я недавно обратил на это внимание)

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Гость

10:23:34 24-01-2024

Гость (17:47:49 23-01-2024) Дрожжевой/бездрожжевой хлеб - без разницы. После выпекания о... А перед выпеканием он весь дрожжевой, поскольку в тесте дрожжи всегда присутствуют- либо которые сам положил, либо "дикие", которые разводятся в опаре.

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Владимир

07:30:22 24-01-2024

Как посмотришь,ничего кушать нельзя! Наше старшее поколение ели ВСЕ и живут по 90-100 лет,а наше поколение,слушая всех доживают до 50-60 лет!

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Мимопроходящий

08:09:15 24-01-2024

Первый раз слышу, что белый хлеб опасен для сосудов. Жрать без меры все подряд - вот это реально опасно и не только для сосудов. А так - все полезно, что в рот полезло.

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