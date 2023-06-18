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Врач рассказал, с чем есть мясо, чтобы кишечник работал

Тем, кто закусывает шашлык хлебом, стоит пересмотреть рацион

18 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал о том, как нужно есть мясо, чтобы организм работал нормально. Его слова передает "РГ".

По словам специалиста, чаще всего от проблем с кишечником страдают те, кто предпочитает есть мясо не сочетая его с клетчаткой. Один из худших вариантов – поедание шашлыка с хлебом и кетчупом. От такой комбинации могут возникать запоры.

Врач посоветовал всегда вместе с мясом употреблять овощи, а лучшим гарниром для шашлыка назвал отварные брокколи, в которых содержится вещество, помогающее бороться с опасными процессами в организме.

Здоровье

Комментарии 6

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Гость

12:04:57 18-06-2023

Доктор ваш, или язвеник, или трезвеник?

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Гость

12:36:46 19-06-2023

Гость (12:04:57 18-06-2023) Доктор ваш, или язвеник, или трезвеник? ... Во всяком случае он точно не дебил и говорит совершенно правильные, но дебилам непонятные, вещи.

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Гость

12:47:55 19-06-2023

Овощи всегда есть конечно к шашлыку, но и без хлеба или лепешки тоже конечно никуда

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гость

15:55:24 19-06-2023

Прямо на каждом углу продают брокколи... Поискать надо, да и то найдешь заморозку. Потм такое впечатление, что народ ест шашлыки каждый день. Ну, раза два в году, на пикнике.

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Гость

16:15:16 19-06-2023

гость (15:55:24 19-06-2023) Прямо на каждом углу продают брокколи... Поискать надо, да ... я ем раз в неделю с апреля по октябрь. С овощами: свежие огурчики, помидоры. Баклажаны, кабачки, редиска. Ну и под рюмочку, конечно

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Гость

16:33:20 19-06-2023

гость (15:55:24 19-06-2023) Прямо на каждом углу продают брокколи... Поискать надо, да ... на любом рынке есть свежие брокколи

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