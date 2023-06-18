Врач рассказал, с чем есть мясо, чтобы кишечник работал
Тем, кто закусывает шашлык хлебом, стоит пересмотреть рацион
18 июня 2023, 11:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Онколог и хирург Иван Карасев рассказал о том, как нужно есть мясо, чтобы организм работал нормально. Его слова передает "РГ".
По словам специалиста, чаще всего от проблем с кишечником страдают те, кто предпочитает есть мясо не сочетая его с клетчаткой. Один из худших вариантов – поедание шашлыка с хлебом и кетчупом. От такой комбинации могут возникать запоры.
Врач посоветовал всегда вместе с мясом употреблять овощи, а лучшим гарниром для шашлыка назвал отварные брокколи, в которых содержится вещество, помогающее бороться с опасными процессами в организме.
12:04:57 18-06-2023
Доктор ваш, или язвеник, или трезвеник?
12:36:46 19-06-2023
Гость (12:04:57 18-06-2023) Доктор ваш, или язвеник, или трезвеник? ... Во всяком случае он точно не дебил и говорит совершенно правильные, но дебилам непонятные, вещи.
12:47:55 19-06-2023
Овощи всегда есть конечно к шашлыку, но и без хлеба или лепешки тоже конечно никуда
15:55:24 19-06-2023
Прямо на каждом углу продают брокколи... Поискать надо, да и то найдешь заморозку. Потм такое впечатление, что народ ест шашлыки каждый день. Ну, раза два в году, на пикнике.
16:15:16 19-06-2023
гость (15:55:24 19-06-2023) Прямо на каждом углу продают брокколи... Поискать надо, да ... я ем раз в неделю с апреля по октябрь. С овощами: свежие огурчики, помидоры. Баклажаны, кабачки, редиска. Ну и под рюмочку, конечно
16:33:20 19-06-2023
гость (15:55:24 19-06-2023) Прямо на каждом углу продают брокколи... Поискать надо, да ... на любом рынке есть свежие брокколи