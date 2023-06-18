Врач рассказал, с чем есть мясо, чтобы кишечник работал

Тем, кто закусывает шашлык хлебом, стоит пересмотреть рацион

18 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал о том, как нужно есть мясо, чтобы организм работал нормально. Его слова передает "РГ".

По словам специалиста, чаще всего от проблем с кишечником страдают те, кто предпочитает есть мясо не сочетая его с клетчаткой. Один из худших вариантов – поедание шашлыка с хлебом и кетчупом. От такой комбинации могут возникать запоры.

Врач посоветовал всегда вместе с мясом употреблять овощи, а лучшим гарниром для шашлыка назвал отварные брокколи, в которых содержится вещество, помогающее бороться с опасными процессами в организме.