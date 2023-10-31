Врач назвал продукты, которые помогают бороться с раком
Чаще всего, по словам специалиста, причиной новообразований являются вредные привычки
31 октября 2023, 22:10, ИА Амител
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алла Губина назвала продукты, которые помогут организму бороться с раком. Ее слова передает РИА Новости.
По словам специалиста, чаще всего причиной новообразований являются нарушения в питании и вредные привычки. Сбалансированный рацион оказывает значительное влияние на общее состояние.
Губина выделила некоторые продукты, которые смогут помочь в противостоянии развитию рака на 10-20%. Среди них: фрукты, овощи и бобовые, нежирное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена, цельнозерновые и злаковые, а также молоко, йогурт, сыр и другие продукты с низким содержанием жиров.
К продуктам, способствующим развитию рака, врач приписала трансжиры или частично гидрогенизированное масло, а еще ароматические углеводы.
00:03:28 01-11-2023
"фрукты, овощи и бобовые, нежирное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена, цельнозерновые и злаковые, а также молоко, йогурт, сыр" - эти продукты из "Семафора" можно употреблять без опасения получить онкологию?
10:14:08 01-11-2023
На те продукты, что врач рекомендует денеХ - нет. К врачам не попадешь. Больной с онкологией - это человек брошенный врачами умирать. Будут гонять по кабинетам или бросят на произвол. У здравоохранения один ответ - обращайтесь к терапевту.