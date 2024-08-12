Врач назвал продукты, которые помогут бороться с онкологическими заболеваниями

Набор, представленный специалистом, получился большим

12 августа 2024, 13:10, ИА Амител

Морковь / Фото: pxhere.com/ru/photo/6887

Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал "КП", какие продукты могут помочь предотвратить развитие онкологии. По словам специалиста, ни один продукт не может полностью защитить организм от рака, но включать в свой рацион полезные продукты необходимо каждому.

Так, брокколи содержит сульфорафан, который обладает противораковыми свойствами и снижает риск развития колоректального рака. В моркови есть бета-каротин, который уменьшает вероятность возникновения рака желудка.

Фасоль богата клетчаткой, способной защитить от колоректального рака. Ягоды, особенно черника, малина, смородина и земляника, содержат антоцианы, которые могут помочь снизить риск развития онкологии.

Кроме того, в профилактике рака могут помочь орехи, куркума, чеснок, цитрусовые, рыба жирных сортов, зелёный чай и оливковое масло.