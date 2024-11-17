Врач назвал продукты, необходимые для женского здоровья

В разном возрасте нужно включать в рацион разную еду

17 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Орехи / Фото: pxhere.com/ru/photo/821746

Женщинам важно включать в рацион железосодержащие продукты: печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсянку, пшено, гречку, фрукты, сухофрукты. Это поможет предотвратить железодефицит, рассказала РИА Новости диетолог Майра Рау.

Врач добавила, что женщинам фертильного возраста следует регулярно употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой: темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи, мясо птицы, говяжью печень.

При наступлении менопаузы женщинам необходимо внимательнее относиться к питанию и образу жизни, поскольку возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Основу рациона должны составлять растительная пища, цельнозерновые злаки, жирная рыба и источники белка: мясо птицы без кожи, нежирное красное мясо, фасоль, чечевица, горох, нут.

Рау отметила, что после менопаузы важно включать в рацион молочные продукты пониженной жирности. Ежедневное употребление трех порций молочных продуктов обеспечивает организм суточной нормой кальция, что поможет предотвратить разрежение костной ткани. Одна порция молочных продуктов включает стакан нежирного кефира, ломтик сыра, 50 граммов творога, 130 граммов йогурта.