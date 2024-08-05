Есть шесть критериев, но для диагноза "алкоголизм" достаточно трех

05 августа 2024, 10:46, ИА Амител

Бокал для употребления алкоголя / Фото: pxhere.com

Алкогольную зависимость можно определить по шести критериям, причем диагноз можно ставить, если есть хотя бы три, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога департамента здравоохранения Москвы Антона Масякина.

"Первый критерий – это тяга к употреблению, психологическое желание употребить алкоголь. Второй – когда человек теряет контроль, не может контролировать дозу, время и место приема", – отметил Масякин.

Третий критерий – необходимость опохмелиться. Четвертый – это когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу.

"Пятый – несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, но он продолжает употреблять алкоголь", – указал врач.

Шестой критерий – это изменение социального функционирования человека в пользу алкоголя, когда он отдает предпочтение употреблению спиртных напитков.

Масякин подчеркнул, что о "синдроме зависимости" можно говорить, если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более.

Ученые нашли лекарство от алкоголизма, которое сократило объемы употребляемого спиртного.