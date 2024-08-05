Россиянам рассказали, как выявить у себя алкогольную зависимость
Есть шесть критериев, но для диагноза "алкоголизм" достаточно трех
05 августа 2024, 10:46, ИА Амител
Алкогольную зависимость можно определить по шести критериям, причем диагноз можно ставить, если есть хотя бы три, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога департамента здравоохранения Москвы Антона Масякина.
"Первый критерий – это тяга к употреблению, психологическое желание употребить алкоголь. Второй – когда человек теряет контроль, не может контролировать дозу, время и место приема", – отметил Масякин.
Третий критерий – необходимость опохмелиться. Четвертый – это когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу.
"Пятый – несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, но он продолжает употреблять алкоголь", – указал врач.
Шестой критерий – это изменение социального функционирования человека в пользу алкоголя, когда он отдает предпочтение употреблению спиртных напитков.
Масякин подчеркнул, что о "синдроме зависимости" можно говорить, если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более.
Ученые нашли лекарство от алкоголизма, которое сократило объемы употребляемого спиртного.
11:59:59 05-08-2024
Уже 30 лет как 'Первый критерий". И дальше ни как. Хоть завязывай совсем.
13:23:56 05-08-2024
Гость (11:59:59 05-08-2024) У Хоть завязывай совсем.... не вздумай! столько потрачено сил и денег))) наливай!
20:23:33 05-08-2024
Гость (13:23:56 05-08-2024) не вздумай! столько потрачено сил и денег))) наливай!... третьим буду
13:02:31 05-08-2024
Нет не одного, только один негатив к пьющим людям.
15:58:26 05-08-2024
Гость (13:02:31 05-08-2024) Нет не одного, только один негатив к пьющим людям....
Токсик!
06:34:30 06-08-2024
Гость (13:02:31 05-08-2024) Нет не одного, только один негатив к пьющим людям....
Общества красивых женщин тоже избегаешь?