Врач назвал простой и бесплатный способ распознать рак
Многие не пользуются возможностью — кто-то не находит времени, а кто-то не знает о программе
07 февраля 2024, 07:00, ИА Амител
Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники "Евроонко" Максим Астраханцев напомнил, что рак на ранней стадии можно выявить в ходе диспансеризации. Россияне от 18 до 39 лет могут пройти ее бесплатно раз в три года, а люди старше 40 лет – каждый год, пишет "Секрет фирмы". Однако многие не пользуются возможностью, поскольку кто-то не находит времени, а кто-то не знает о программе.
Врач отметил, что в России благодаря программе диспансеризации для взрослых проводятся скрининговые мероприятия для раннего выявления заболеваний. Онкологические – в их числе, используются разные методы.
"Среди них – мазок на онкоцитологию (рак шейки матки), маммография (рак молочной железы), анализ крови на уровень ПСА (рак предстательной железы), анализ кала на скрытую кровь (рак кишечника), визуальный осмотр кожи (рак кожи)", – сказал Астраханцев.Эксперт добавил, что ежегодно спектр доступных по диспансеризации исследований расширяется. Однако, по словам врача, даже минимальное число анализов позволяет выявить скрыто протекающие болезни, в том числе и онкологические.
08:21:50 07-02-2024
По диспансеризации сдаешь кровь, мочу и кал, флюорография, все, ну и как тут можно выявить рак, только чудом.
08:48:15 07-02-2024
анализ кала на скрытую кровь - это было. Анализ крови на уровень ПСА и визуальный осмотр кожи - не было. Проходил в декабре.
09:20:31 07-02-2024
Хожу в платную клинику на диспансеризацию - где то 15 тыс выходит. Терапевт потом целый час рассказывает по итогу что и как. В шоке был что так много времени можно говорить. Выбираю какие анализы мне надо сам.
09:21:17 07-02-2024
если бы все было так просто
09:29:58 07-02-2024
Ваще все очень просто, варишь кофе, выпиваешь, а потом, раз и гадаешь. Зачем диагностика?
10:18:18 07-02-2024
Иванна (09:29:58 07-02-2024) Ваще все очень просто, варишь кофе, выпиваешь, а потом, раз ... А ты думаешь врачи в районных поликлиниках используют какой-то другой способ диагностики?
10:50:14 07-02-2024
Давно живу, уже старый и давно заметил такую вещь - чем больше люди ходят по врачам, тем меньше живут. Поэтому вообще туда не хожу, а лечиться научился сам. Написал бы как, но тут же массово заминусуют те, кто уже обрёк себя на раннюю смерть своими хождениями туда, кудя я ни ногой.
13:52:45 07-02-2024
заметил такую вещь - чем боль9ше люди ходят по врачам, тем меньше живут.---- все верно. Наговорят им там с три короба, они начинают нервничать. А все болезни, как раз от нервов, врачи это хорошо знают)