Врач назвал простой и бесплатный способ распознать рак

Многие не пользуются возможностью — кто-то не находит времени, а кто-то не знает о программе

07 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Врач в халате со стетоскопом / Фо то: unsplash.com

Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники "Евроонко" Максим Астраханцев напомнил, что рак на ранней стадии можно выявить в ходе диспансеризации. Россияне от 18 до 39 лет могут пройти ее бесплатно раз в три года, а люди старше 40 лет – каждый год, пишет "Секрет фирмы". Однако многие не пользуются возможностью, поскольку кто-то не находит времени, а кто-то не знает о программе. Врач отметил, что в России благодаря программе диспансеризации для взрослых проводятся скрининговые мероприятия для раннего выявления заболеваний. Онкологические – в их числе, используются разные методы. "Среди них – мазок на онкоцитологию (рак шейки матки), маммография (рак молочной железы), анализ крови на уровень ПСА (рак предстательной железы), анализ кала на скрытую кровь (рак кишечника), визуальный осмотр кожи (рак кожи)", – сказал Астраханцев.Эксперт добавил, что ежегодно спектр доступных по диспансеризации исследований расширяется. Однако, по словам врача, даже минимальное число анализов позволяет выявить скрыто протекающие болезни, в том числе и онкологические.