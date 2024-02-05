Врач назвала нетипичные признаки инсульта

Игнорирование подобных симптомов может привести к более тяжелым последствиям

05 февраля 2024, 16:47, ИА Амител

Сильная головная боль / Фото: unsplash.com

Слабость в руке, онемение щеки и странные запахи могут указывать на инсульт, рассказала радио Sputnik невролог Ольга Голубинская.

Голубинская отметила, что сильная головная боль, потеря сознания, нарушение памяти, расстройство речи, асимметрия лица и паралич руки – это типичные, но не единственные признаки инсульта.

"Если инсульт в правой или левой средней мозговой артерии, это будут типичные симптомы. При инсульте в затылочной, лобной или височной доле картина будет другая", – подчеркнула кандидат медицинских наук.

Например, локализация в затылочной доле может сопровождаться нарушением зрения. Симптомы зависят и от объема кровоизлияния – если немного крови, то человек может и на ногах перенести инсульт и испытать лишь легкую головную боль и слабость в руке.

Еще одним симптомом инсульта могут быть маленькие эпилептические приступы, которые зачастую путают с обмороком.

Иногда человек может начать видеть образы – это если височная доля затронута эпилептическим приступом. Иногда могут почувствовать какие-то странные запахи – это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт.

Голубинская подчеркнула, что игнорирование подобных симптомов может привести к повторным нарушениям мозгового кровообращения и к более тяжелым последствиям, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что инсульт стал сильно "молодеть".