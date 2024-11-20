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Врач рассказал, какие продукты понижают мужское либидо

Среди них — пиво, сладкое и соленое

20 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: Sander Dalhuisen / unsplash.com
Фото: Sander Dalhuisen / unsplash.com

Уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин назвал продукты, которые снижают мужское либидо. Его слова приводит UfaTime.

Врач посоветовал не злоупотреблять продуктами с большим количеством соли, так как она создает тромбы в сосудах, повышает давление и понижает уровень тестостерона.

Не стоит налегать и на пиво. За счет эстрогена этот напиток способствует уменьшению полового влечения и грозит появлением висцерального жира.

Понизит уровень тестостерона также потребление сладкого, жирного, кофеина, сои, белого дрожжевого хлеба, выпечки, копченостей и чипсов.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

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Гость

12:03:02 20-11-2024

Про пиво сразу чушь написали. Висцеральный жир появляется не потому что вы пьете пиво, а потому что едите при этом как не в себя и мало двигаетесь.

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Гость

16:03:46 20-11-2024

Гость (12:03:02 20-11-2024) Про пиво сразу чушь написали. Висцеральный жир появляется не... Врач методичками 20-летней давности пользуется. Давно доказали-чтобы пивные фитоэстрогены хоть как- то повлияли на гормональный фон- нужно выпивать не менее 20 л. пива высокой экстрактивности каждый день на протяжении минимум 2-х недель. Главное зло в пиве- алкоголь и ничто более.

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Гость

02:13:48 21-11-2024

В пиве женский гормон эстроген, так что мужчина постепенно превращается...превращается.... в женщину! Попутного ветра в широкую попу. Дополнительно убивается поджелудочная железа. Будьте здоровы.

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