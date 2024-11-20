Врач рассказал, какие продукты понижают мужское либидо

Среди них — пиво, сладкое и соленое

20 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: Sander Dalhuisen / unsplash.com

Уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин назвал продукты, которые снижают мужское либидо. Его слова приводит UfaTime.

Врач посоветовал не злоупотреблять продуктами с большим количеством соли, так как она создает тромбы в сосудах, повышает давление и понижает уровень тестостерона.

Не стоит налегать и на пиво. За счет эстрогена этот напиток способствует уменьшению полового влечения и грозит появлением висцерального жира.

Понизит уровень тестостерона также потребление сладкого, жирного, кофеина, сои, белого дрожжевого хлеба, выпечки, копченостей и чипсов.