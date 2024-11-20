Врач рассказал, какие продукты понижают мужское либидо
Среди них — пиво, сладкое и соленое
20 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Фото: Sander Dalhuisen / unsplash.com
Уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин назвал продукты, которые снижают мужское либидо. Его слова приводит UfaTime.
Врач посоветовал не злоупотреблять продуктами с большим количеством соли, так как она создает тромбы в сосудах, повышает давление и понижает уровень тестостерона.
Не стоит налегать и на пиво. За счет эстрогена этот напиток способствует уменьшению полового влечения и грозит появлением висцерального жира.
Понизит уровень тестостерона также потребление сладкого, жирного, кофеина, сои, белого дрожжевого хлеба, выпечки, копченостей и чипсов.
12:03:02 20-11-2024
Про пиво сразу чушь написали. Висцеральный жир появляется не потому что вы пьете пиво, а потому что едите при этом как не в себя и мало двигаетесь.
16:03:46 20-11-2024
Гость (12:03:02 20-11-2024) Про пиво сразу чушь написали. Висцеральный жир появляется не... Врач методичками 20-летней давности пользуется. Давно доказали-чтобы пивные фитоэстрогены хоть как- то повлияли на гормональный фон- нужно выпивать не менее 20 л. пива высокой экстрактивности каждый день на протяжении минимум 2-х недель. Главное зло в пиве- алкоголь и ничто более.
02:13:48 21-11-2024
В пиве женский гормон эстроген, так что мужчина постепенно превращается...превращается.... в женщину! Попутного ветра в широкую попу. Дополнительно убивается поджелудочная железа. Будьте здоровы.