Врач назвал самую полезную крупу
Важно, чтобы крупа была цельной
13 июня 2024, 14:46, ИА Амител
Гречневая каша / Фото: pxhere.com/ru/photo/900122
Гречка – самая полезная крупа, особенно цельнозерновая. Важно избегать круп в виде хлопьев быстрого приготовления. Об этом "Газете.ru" рассказала диетолог Полина Васильева.
Гречка содержит растительный белок, железо, витамины группы В, магний, цинк, фосфор, медь и кальций. Она не содержит глютен и редко вызывает аллергию. Но важно, чтобы крупа была цельной.
Овсянку быстрого приготовления лучше исключить из рациона из-за потери клетчатки и всех полезных веществ в процессе чрезмерной обработки.
16:38:46 13-06-2024
Гречка хороша, НО...зубов не напасешься, какую не купи, рано или поздно камешек попадется....а зубы в наше время лечить невыносимо дорого...
21:56:33 13-06-2024
Гость (16:38:46 13-06-2024) Гречка хороша, НО...зубов не напасешься, какую не купи, рано... А перебрать? Такой вариант не рассматривали?
08:58:49 14-06-2024
Гость (16:38:46 13-06-2024) Гречка хороша, НО...зубов не напасешься, какую не купи, рано... За всю жизнь ни одного камня не встретил в гречке. Может стоить покупать нормальную, а не всякое барахло?
19:01:08 13-06-2024
Врач этот наверное 1 экономист нашей многострадальной страны?