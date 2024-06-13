НОВОСТИЗдоровье

Врач назвал самую полезную крупу

Важно, чтобы крупа была цельной

13 июня 2024, 14:46, ИА Амител

Гречневая каша / Фото: pxhere.com/ru/photo/900122
Гречневая каша / Фото: pxhere.com/ru/photo/900122

Гречка – самая полезная крупа, особенно цельнозерновая. Важно избегать круп в виде хлопьев быстрого приготовления. Об этом "Газете.ru" рассказала диетолог Полина Васильева.

Гречка содержит растительный белок, железо, витамины группы В, магний, цинк, фосфор, медь и кальций. Она не содержит глютен и редко вызывает аллергию. Но важно, чтобы крупа была цельной.

Овсянку быстрого приготовления лучше исключить из рациона из-за потери клетчатки и всех полезных веществ в процессе чрезмерной обработки.

Продукты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:38:46 13-06-2024

Гречка хороша, НО...зубов не напасешься, какую не купи, рано или поздно камешек попадется....а зубы в наше время лечить невыносимо дорого...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:33 13-06-2024

Гость (16:38:46 13-06-2024) Гречка хороша, НО...зубов не напасешься, какую не купи, рано... А перебрать? Такой вариант не рассматривали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:49 14-06-2024

Гость (16:38:46 13-06-2024) Гречка хороша, НО...зубов не напасешься, какую не купи, рано... За всю жизнь ни одного камня не встретил в гречке. Может стоить покупать нормальную, а не всякое барахло?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:08 13-06-2024

Врач этот наверное 1 экономист нашей многострадальной страны?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров