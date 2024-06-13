Врач назвал самую полезную крупу

Важно, чтобы крупа была цельной

13 июня 2024, 14:46, ИА Амител

Гречневая каша / Фото: pxhere.com/ru/photo/900122

Гречка – самая полезная крупа, особенно цельнозерновая. Важно избегать круп в виде хлопьев быстрого приготовления. Об этом "Газете.ru" рассказала диетолог Полина Васильева.

Гречка содержит растительный белок, железо, витамины группы В, магний, цинк, фосфор, медь и кальций. Она не содержит глютен и редко вызывает аллергию. Но важно, чтобы крупа была цельной.

Овсянку быстрого приготовления лучше исключить из рациона из-за потери клетчатки и всех полезных веществ в процессе чрезмерной обработки.