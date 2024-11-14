Врач назвал самые опасные места в доме для аллергиков

В них скапливаются вещества, которые могут быть опасны

14 ноября 2024, 19:45, ИА Амител

Щетка для уборки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1144981

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам о потенциальных опасностях для здоровья, которые могут скрываться в доме. Его слова передает "Москва 24".

Специалист отметил, что в квартире могут накапливаться вещества, способные вызвать аллергическую реакцию. Среди них – пылевые клещи и плесень. Пылевые клещи любят размножаться в постельном белье, мебели и коврах, а плесень обычно обитает на стенах, в трубах и почве цветочных горшков.

Эти вещества выделяют в воздух споры, которые могут вызвать приступы аллергии. В результате у человека, склонного к таким реакциям, могут появиться кашель, чихание и одышка.

Постоянное присутствие аллергенов может привести к хроническим воспалениям, которые иногда становятся причиной инвалидности. Например, выраженные респираторные аллергии у детей могут начаться на третьем или четвертом году жизни, предупредил Болибок.

Чтобы предотвратить размножение пылевых клещей, необходимо часто проводить влажную уборку, менять постельное белье и стирать его при температуре 60 градусов с использованием специальных средств. Если в квартире появилась плесень, нужно срочно провести дезинфекцию, устранить сырость и сделать косметический ремонт с использованием новых обоев.