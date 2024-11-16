Диетолог рассказала, кому лучше не есть апельсины

В частности, эти фрукты опасны при наличии гастрита или язвы

16 ноября 2024, 21:33, ИА Амител

Апельсины / Фото: Waldemar / unsplash.com

Цитрусовые могут быть опасны для людей с диабетом, проблемами ЖКТ и аллергиями, предупредили в беседе с "Москвой 24" врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, сахар в сладких цитрусах может повысить уровень глюкозы в крови, кислота способна усугубить гастрит или язву, особенно на голодный желудок, а клетчатка – спровоцировать бурление, метеоризм и проблемы со стулом.

"Еще цитрусовые – сильные аллергены. И бывает, что даже если человек всю жизнь употреблял эти фрукты и все было хорошо, у него вдруг появляется непереносимость от их переедания. Но, опять же, так происходит, только если съесть очень много, около килограмма", – заключила врач.

Ранее тренер-нутрициолог Светлана Синиченко призвала россиян не злоупотреблять соками и смузи, так как эти напитки способны повысить уровень глюкозы в крови и нарушить пищеварение.