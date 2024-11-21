Врач назвал самые опасные продукты для мужчин

Среди них — фастфуд, алкоголь и белый хлеб

21 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: Jesson Mata / unsplash.com

Уролог-андролог Алексей Моисеенко в разговоре с "Газетой.ru" назвал самые вредные для мужчин продукты.

В первую очередь врач упомянул фастфуд. Такая еда может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и простатиту.

Моисеенко также предупредил о вреде переработанных мясных продуктов: сосисок, колбас и бекона. За счет большого количества соли, жира, консервантов и канцерогенов повышается риск рака простаты и других онкологических заболеваний.

Врач также рекомендовал сократить потребление сладкой газировки и белого хлеба из-за их высокого содержания углеводов, что может нарушить обмен веществ.

Кроме того, стоит воздерживаться и от алкоголя: он негативно сказывается на качестве спермы и грозит импотенцией.