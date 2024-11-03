Врач призвал россиян заниматься сексом для продления молодости
Ильнур Аглиуллин рассказал, чем грозит мужчинам и женщинам отсутствие интимной близости
03 ноября 2024, 15:30, ИА Амител
Секс играет важную роль в здоровье человека, и его отсутствие может негативно сказаться на физическом и психическом состоянии, сообщил изданию UfaTime уролог Ильнур Аглиуллин.
По его словам, недостаток секса ускоряет климакс и старение, снижая гормональный фон и нарушая метаболизм.
Женщинам это грозит "засыпанием" яичников, перепадами настроения, бессонницей, морщинами и проблемами с зубами, волосами, ногтями и костями.
У мужчин без секса снижается частота эрекций, ускоряется эякуляция, ухудшаются ощущения при оргазме и качество спермы.
"Верните отличный секс, и вы продлите свою молодость", – отметил специалист.
Ранее уролог Питер Шталь предупредил, что курение вейпов может привести к эректильной дисфункции.
17:45:13 03-11-2024
Тц , даже тут мужикам повезло больше, всего то проблемы с этим самым. В то время как у женщин и зубы выпадут, и волосы , бессонница, морщины и т д. Или кто то звездит? Ещё скажите, предохраняться не нужно, что это вредит. Как раз для повышения демографии.
А вообще, раннее старение, волосы, это все наследственное, есть девочки в 16 лет уже седеют и парни, потому что генетика, и секасом это не исправить.
18:12:31 03-11-2024
спасибо с такими запросами я лучше с дуней пересплю, за то верная и без отказная.
18:38:32 03-11-2024
а что ПОП на это скажет?
19:37:25 03-11-2024
Едросам создать остаётся условья,
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