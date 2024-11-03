Врач призвал россиян заниматься сексом для продления молодости

Ильнур Аглиуллин рассказал, чем грозит мужчинам и женщинам отсутствие интимной близости

03 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Фото: charlesdeluvio / unsplash.com

Секс играет важную роль в здоровье человека, и его отсутствие может негативно сказаться на физическом и психическом состоянии, сообщил изданию UfaTime уролог Ильнур Аглиуллин.

По его словам, недостаток секса ускоряет климакс и старение, снижая гормональный фон и нарушая метаболизм.

Женщинам это грозит "засыпанием" яичников, перепадами настроения, бессонницей, морщинами и проблемами с зубами, волосами, ногтями и костями.

У мужчин без секса снижается частота эрекций, ускоряется эякуляция, ухудшаются ощущения при оргазме и качество спермы.

"Верните отличный секс, и вы продлите свою молодость", – отметил специалист.

Ранее уролог Питер Шталь предупредил, что курение вейпов может привести к эректильной дисфункции.