Врач назвал симптомы заражения вирусом Коксаки

Эксперт порекомендовал сразу обращаться к медикам

05 ноября 2024, 16:31, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571983

В случае появления симптомов вируса Коксаки, также известного как "кишечный грипп", необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений. Об этом в интервью RT заявил доктор медицинских наук, эксперт по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, при заражении вирусом Коксаки у пациентов наблюдается высокая температура, мышечные боли, рвота и диарея.

"Это серьезное заболевание, особенно для маленьких детей. Могут возникнуть осложнения, такие как менингит, воспаление сердца, легких и почек", – отметил Жемчугов.

Он также рассказал, что вирус Коксаки может передаваться различными путями, но чаще всего заражение происходит через пищу и воду. Не исключен и воздушно-капельный путь передачи, например, при кашле или чихании.

Иммунолог посоветовал соблюдать правила гигиены, в частности, чаще мыть руки. На отдыхе следует пить только проверенную воду. Если же человек все же заболел, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и пройти тестирование, чтобы определить тип вируса, вызвавшего симптомы. До этого момента не следует допускать повышения температуры.