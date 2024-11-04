Вирус Коксаки обнаружили в российских школах и детсадах

Он является одной из основных причин возникновения асептического менингита

04 ноября 2024, 17:22, ИА Амител

Школьный класс / Фото: pxhere.com/ru/photo/875185

В детских садах и школах России регистрируются случаи заболевания вирусом Коксаки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае зафиксированы случаи заболевания детей с похожими симптомами.

Родители заболевших детей предполагают, что вирус мог распространиться в учебных учреждениях из-за туристов, которые отдыхали в Турции.

Вирусы Коксаки активно размножаются в желудочно-кишечном тракте и являются одной из основных причин возникновения асептического менингита. Эта инфекция может передаваться различными путями: через зараженные продукты питания, предметы быта, воду и воздушно-капельным путем. Наиболее уязвимы к заболеванию дети в возрасте до 10 лет.