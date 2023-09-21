Предотвратить и вылечить патологию нельзя. Ее можно только замедлить

21 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: ru.freepik.com

Если вы хоть раз сталкивались с человеком в глубокой деменции, вряд ли вы станете возражать, что это и есть то самое, чего не пожелаешь и врагу. Бессмысленно блуждающий по осколкам памяти, не узнающий родных детей, не способный обслуживать себя "взрослый младенец" одновременно и пугает, и вызывает чувство щемящей боли и жалости. Барнаульский нейропсихолог Лариса Головина рассказала, почему разрушается психика и можно ли ее "починить".

Колбаса – на комод, часы – в холодильник

– Самый известный симптом деменции – нарушение памяти. Но ведь нет человека, который бы никогда ничего не забывал, а с возрастом это случается все чаще. Как же отличить простую забывчивость от деменции?

– Все сетуют на память, но никто не жалуется на мышление. А в нем-то "собака и зарыта". Вообще, деменция – это иностранное слово, его русский аналог, слабоумие, отражает суть проблемы гораздо лучше.

При развитии деменции происходит инволюция мозга (процесс, обратный эволюции, регресс, деградация, – прим. ред.), он становится все более и более примитивным во всех отношениях, не только по части памяти.

Признаки ослабления ума могут быть не заметны самому больному, но очень хорошо видны со стороны. Человек часто путается в последовательности событий при рассказе, бывает нелогичным, может начать готовиться к событию, которое уже прошло или которое никогда не планировалось.

Так что: забыть, куда очки положил, – это еще не деменция. А вот когда проблемы с памятью начинают мешать в выполнении привычных действий на работе или в быту (очки нашел, но не знает, что с ними делать, или колбасу положил на комод, а часы поставил в холодильник), тут уже надо насторожиться.

Но это мы говорим о начальных стадиях. В глубокой деменции психика распадается настолько, что человек становится опасным для себя и для окружающих. Он может, например, уйти из дома и потеряться, не помня ни адреса, ни своего имени, или устроить бытовую катастрофу, забыв выключить газ.

– Термин "деменция" часто употребляют в одном ряду с болезнью Альцгеймера. Это одно и то же?

– На самом деле, деменция – это не самостоятельное заболевание, а синдром, то есть совокупность признаков, которые могут сопровождать многие истинные болезни головного мозга, связанные с органическими изменениями и разрушением мозговой ткани. Чем интенсивнее эти повреждения, тем неполноценнее работает мозг, тем более выражены и признаки деменции. Но характер этих повреждений у каждого заболевания – свой.

Например, при болезни Альцгеймера в клетках мозга интенсивно вырабатываются "мусорные" (ненужные) белки. В какой-то момент, не справившись с их зачисткой, такие клетки гибнут сами либо их уничтожают "санитары" нервной системы – глиальные клетки. Когда "мусорных" клеток становится много, они образуют значимые очаги ткани, которая больше не способна проводить нервный импульс.

К деменции может привести и атеросклероз сосудов головного мозга. Утратив эластичность или закупорившись атеросклеротическими бляшками, они не могут обеспечивать эффективное кровоснабжение мозга: к клеткам перестают поступать необходимые питательные вещества, а из них – выходить продукты распада. В итоге мозг начинает работать хуже.

Часто приводит к деменции рассеянный склероз. Его патологический механизм заключается в разрушении миелина. Это специальное вещество, обволакивающее отростки нейронов, по которым передаются нервные импульсы. Тут прямая аналогия с электрическим кабелем: если провод хорошо заизолирован, то электричество идет без перебоев, если же изоляция повреждена в нескольких местах, такой кабель работает плохо, становится причиной энергопотерь.

А вот при болезни Паркинсона разрушаются уже непосредственно нейроны в конкретном участке мозга – так называемой черной субстанции. А это – главный "менеджер" сложных тонких движений. Нарушение двигательных функций здесь будет первичным, но при прогрессировании патологии нередко подключается и деменция.

Где тонко, там и рвется

– Почему у мозга столько проблем? Казалось бы, он управляет всем организмом, а себя защитить не может?

– Человеческий мозг в масштабах эволюции еще очень молод и несовершенен, в нем много тонких мест. Очень страшно, например, когда "альцгеймер" или "паркинсон" манифестируют в раннем возрасте, и все симптомы деменции "расцветают", когда человек еще активно вовлечен в жизнь. В фильме "Все еще Элис" показана история молодой женщины, профессора лингвистики, у которой в возрасте около 40 лет началась болезнь Альцгеймера. Жутко смотреть, как распадается ее психика. Но это, увы, не режиссерский вымысел, подобные истории есть и в реальной жизни.

Так, у знаменитого американского актера, сыгравшего главную роль в фильме "Назад в будущее", Майкла Фокса болезнь Паркинсона диагностировали в 30 лет, у всемирно известного боксера Мухаммеда Али – в 42 года.

– А ученые говорят, через 20-30 лет распространенность деменции достигнет чуть ли не масштабов пандемии. Почему?

– Ну так человечество само все для этого делает. В первобытно-общинном строе деменции не было: люди умирали раньше, чем мозг успевал "износиться". Сейчас глобальная цель цивилизации – увеличение продолжительности жизни. Человек научился эффективно бороться с многими болезнями, которые раньше выкашивали целые города, но при этом обострились проблемы естественного дряхления организма, в том числе и нервной системы.

Человеческое тело – это материальный субстрат: белки, жиры, углеводы, вода… У него есть физический предел. И чем он ближе, тем активнее процессы, приводящие к саморазрушению. Не зря же, например, говорят, что с увеличением продолжительности жизни люди чаще будут доживать до своего рака. Ткань мозга тоже не может эффективно работать бесконечно долго.

– А как же заявления ученых о том, что ресурс человеческого тела составляет 150, а то и все 200 лет?

– Ну и покажите мне хоть одного человека, пусть даже казуистически дожившего до такого возраста? Заявления одни, но факты мы видим другие.

По голове – не бить

– И вот мы подошли к главному вопросу: почему? Возможно ли предугадать наступление деменции?

– В подавляющем большинстве патологии мозга, приводящие к деменции, генетически обусловлены. Получив определенную мутацию, человек попадает в группу риска: негативная программа у него будет запущена с высокой долей вероятности, вопрос только в том – когда. Узнать, есть ли конкретно у вас предрасположенность к развитию деменции, можно с помощью специальных генетических тестов. Сделать их можно в том числе и в частных клиниках Барнаула. Единственное, тут возникает очень тонкий морально-этический момент: если результат будет положительным, захотите ли вы узнать этот "приговор" и потом всю жизнь ждать и бояться момента, когда он будет "приведен в исполнение"?

– Вы сказали "в подавляющем большинстве". Кто еще в группе риска?

– Все, у кого ткань мозга подвергается физическому травмированию в любой форме. Прежде всего, это спортсмены, часто получающие удары по голове – вспоминаем Мухаммеда Али. Многочисленные ушибы не проходят бесследно.Токсические вещества, содержащиеся в алкоголе и наркотиках, также жестко бьют по мозгу. Тут даже ничего объяснять не нужно – состояние нарастающего слабоумия у таких людей видно невооруженным глазом. Другое дело, что до глубокой деменции они, как правило, не доживают из-за своих пагубных привычек.

– Неужели совсем ничего сделать нельзя? Даже в онкологии появилось много эффективных методов и лекарств, и рак больше не является стопроцентным приговором.

– В этом и заключается главная трагедия: болезни, приводящие к деменции, пока не лечатся. От слова совсем. Можно лишь отчасти смягчить симптоматику и затормозить развитие патологии с помощью определенных препаратов.

Распространенное мнение о том, что от деменции помогает развитие мелкой моторики (вышивать, лепить, рисовать и т.п.) и памяти (учить стихи, иностранные языки и т.п.), – заблуждение. Но есть и хорошая новость: ученые сейчас активно ищут решение этой проблемы, борьба с инволюцией мозга стала одной из ключевых задач нейронаук в XXI веке. Так что, возможно, вскоре мы увидим свет в конце тоннеля.