Главный совет – контролировать свое самочувствие

12 ноября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о том, как облегчить свои ощущения во время магнитной бури. Ее слова передает RT.

По словам специалиста, очень сильно влияние магнитных бурь ощущают люди, у которых есть проблемы с сосудами. Им нужно соблюдать рекомендации врача, следить за давлением и наполнением крови кислородом.

Лапа пояснила, что в период колебаний на Солнце у человека могут неконтролируемо расширяться и сужаться сосуды. Людям врач посоветовала отдыхать, соблюдать здоровое питание, больше гулять и разжижать кровь.