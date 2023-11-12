Врач назвал способ облегчить жизнь во время магнитных бурь
Главный совет – контролировать свое самочувствие
12 ноября 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о том, как облегчить свои ощущения во время магнитной бури. Ее слова передает RT.
По словам специалиста, очень сильно влияние магнитных бурь ощущают люди, у которых есть проблемы с сосудами. Им нужно соблюдать рекомендации врача, следить за давлением и наполнением крови кислородом.
Лапа пояснила, что в период колебаний на Солнце у человека могут неконтролируемо расширяться и сужаться сосуды. Людям врач посоветовала отдыхать, соблюдать здоровое питание, больше гулять и разжижать кровь.
16:11:38 12-11-2023
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