Среди них — брокколи, рис, бананы и лосось

11 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева назвала продукты, которые продлевают молодость. Ее слова приводят "Известия".

Специалист посоветовала употреблять молоко, горох, рис, фасоль, бананы, грибы, брокколи и шпинат, чтобы в организме хватало альфа-липоевой кислоты. Она увеличивает выработку глутатиона – он защищает от преждевременного старения.

Также стоит есть продукты с линоленовой кислотой – помимо замедления старения, она еще укрепляет иммунитет и помогает сжиганию жира. Содержится это вещество в скумбрии, сардинах, лососе, сельди, грецких орехах, сое и льняном масле.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что употребление капусты способствует обновлению организма и детоксикации.