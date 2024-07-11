Врач назвал способ сэкономить на бутилированной воде

Выбирать можно между покупной и кипяченой домашней водой

11 июля 2024, 20:20, ИА Амител

Заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала о пользе для здоровья от разных видов питьевой воды. В интервью изданию aif.ru она отметила, что польза для здоровья от бутилированной, кипяченой воды и воды из крана примерно одинакова.

По словам эксперта, ни одно исследование не смогло убедительно доказать преимущество одного типа воды перед другим. Разница между ними заключается в основном во вкусе. Поэтому Залетова посоветовала выбирать ту воду, которая больше нравится.

Однако существуют и другие нюансы, которые полезно знать. Например, с точки зрения микробного состава самая безопасная вода – кипяченая. Воду из-под крана тоже можно пить, но врач посоветовала сначала фильтровать ее.

Также Залетова предупредила, что не стоит без рекомендации врача пить лечебно-минеральные воды. Они обогащены различными микроэлементами, которые не всегда нужны организму.