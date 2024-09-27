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Врач назвал способ защититься от рака желудка и пищевода

Для этого потребуется клюква

27 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

Клюква / Фото: unsplash.com
Клюква / Фото: unsplash.com

В программе "О самом главном" эксперты в области медицины рассказали о том, как можно снизить вероятность возникновения рака желудка и пищевода. Для этого необходимо употреблять определенный напиток.

Специалисты в области питания Олег Кривченков и Сергей Агапкин, врач-реабилитолог, сообщили, что для укрепления общего здоровья рекомендуется пить клюквенную воду. Она обладает противораковыми свойствами и способна снизить риск развития 17 видов злокачественных опухолей, включая лимфому, глиобластому, рак предстательной железы и толстой кишки.

По словам Агапкина, клюква содержит большое количество биологически активных веществ, которые оказывают комплексное воздействие на организм. Клюква подавляет активность бактерии Helicobacter pylori, которая может вызвать рак желудка.

медицина

Комментарии 2

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гость

14:25:04 27-09-2024

а где рецепт воды

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Гость

19:46:42 27-09-2024

Клюква ...развесистая

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