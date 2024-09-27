Врач назвал способ защититься от рака желудка и пищевода

Для этого потребуется клюква

27 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

Клюква / Фото: unsplash.com

В программе "О самом главном" эксперты в области медицины рассказали о том, как можно снизить вероятность возникновения рака желудка и пищевода. Для этого необходимо употреблять определенный напиток.

Специалисты в области питания Олег Кривченков и Сергей Агапкин, врач-реабилитолог, сообщили, что для укрепления общего здоровья рекомендуется пить клюквенную воду. Она обладает противораковыми свойствами и способна снизить риск развития 17 видов злокачественных опухолей, включая лимфому, глиобластому, рак предстательной железы и толстой кишки.

По словам Агапкина, клюква содержит большое количество биологически активных веществ, которые оказывают комплексное воздействие на организм. Клюква подавляет активность бактерии Helicobacter pylori, которая может вызвать рак желудка.