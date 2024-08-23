Врач назвал способы снизить риск развития деменции

Наиболее эффективные - питание и здоровый сон

23 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/708867

Терапевт Остин Перлмуттер считает, что соблюдение правил здорового образа жизни может значительно снизить риск развития деменции.Об этом сообщает Psychology Today.

Среди наиболее эффективных способов защитить мозг врач назвал правильное питание и здоровый сон. Также для его правильного функционирования необходима регулярная физическая активность, помогающая поддерживать приток крови к мозгу и уменьшающая воспаление.

Помимо этого, по словам Перлмуттера, для профилактики слабоумия также важно контролировать уровень стресса, избегать травм головы, отказаться от курения и поддерживать социально активные отношения.