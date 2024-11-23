Врач назвал три самых вредных супа
Гастроэнтеролог объяснил, кому противопоказаны эти блюда
23 ноября 2024, 12:55, ИА Амител
Гастроэнтеролог Андрей Констанденков назвал три популярных супа, негативно влияющих на здоровье. Его слова приводит "Доктор Питер".
В первую очередь врач выделил солянку. За счет копченостей, колбасы и мясных деликатесов в ней много насыщенных жиров, соли и консервантов, что в совокупности раздражает желудочно-кишечный тракт и вредит людям с проблемами липидного обмена и заболеваниями почек и сердца.
Грибной суп также не безопасен, так как содержащийся в грибах хитин трудно переваривается, что делает его противопоказанным при гастрите, язве и других заболеваниях ЖКТ.
Гороховый суп тоже стоит есть осторожнее: он часто приводит к газообразованию, вздутию и нежелателен при запорах.
13:00:04 23-11-2024
Именно гороховый суп нужно есть при запорах!
13:36:53 23-11-2024
Да за солянку и грибной ...убил бы!)))
16:24:41 23-11-2024
Либо вредно - либо аморально.
18:17:51 23-11-2024
Олег (16:24:41 23-11-2024) Либо вредно - либо аморально.... А ещё - не кошерно...
17:24:40 23-11-2024
Читаю на амик различных вещающих докторов (кого только нету) делаю про себя выводы. Можно не рождаться, жить вредно, есть всю вредно, по разным рекомендациям. Но демографию надо повышать, надо думать размножаться будут эти разные гастроэнтерологи, нутриологи и прочие....
19:50:18 23-11-2024
ВВП (17:24:40 23-11-2024) Читаю на амик различных вещающих докторов (кого только нету)... Главное- к нам в город не ездите, ибо пробки...
22:50:36 23-11-2024
Musik (19:50:18 23-11-2024) Главное- к нам в город не ездите, ибо пробки... ... опередили меня с этим комментарием)