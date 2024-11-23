Гастроэнтеролог объяснил, кому противопоказаны эти блюда

23 ноября 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: Henrique Felix / unsplash.com

Гастроэнтеролог Андрей Констанденков назвал три популярных супа, негативно влияющих на здоровье. Его слова приводит "Доктор Питер".

В первую очередь врач выделил солянку. За счет копченостей, колбасы и мясных деликатесов в ней много насыщенных жиров, соли и консервантов, что в совокупности раздражает желудочно-кишечный тракт и вредит людям с проблемами липидного обмена и заболеваниями почек и сердца.

Грибной суп также не безопасен, так как содержащийся в грибах хитин трудно переваривается, что делает его противопоказанным при гастрите, язве и других заболеваниях ЖКТ.

Гороховый суп тоже стоит есть осторожнее: он часто приводит к газообразованию, вздутию и нежелателен при запорах.