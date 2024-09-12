Врач назвала чипсы, полезные для здоровья

Они содержат в себе много полезных веществ

12 сентября 2024, 08:46, ИА Амител

Чипсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1092931

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева рассказала РИА Новости о полезных свойствах чипсов из морских водорослей.

По словам специалиста, этот продукт может стать хорошей альтернативой для любителей снеков. Он содержит большое количество йода, витамина С, антиоксидантов и клетчатки. Все эти вещества полезны для организма: они помогают улучшить пищеварение, способствуют увлажнению кожи и снижению уровня холестерина в крови.

Кроме того, чипсы из морских водорослей богаты бета-каротином, который полезен для кожи. Он защищает ее от воздействия солнечных лучей и способствует увлажнению.



