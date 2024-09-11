Врач рассказал, на что может указывать постоянная сонливость

Специалист посоветовал правильно выбирать режим сна

11 сентября 2024, 14:45, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1129741

Эксперт по сну Линдси Браунинг предупреждает, что регулярный сон продолжительностью более девяти часов может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в интервью изданию Metro.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании, взрослым необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. Однако слишком долгий сон может указывать на проблемы со здоровьем. Браунинг отметила, что желание спать дольше, чем рекомендуется, может быть признаком синдрома хронической усталости или гипотиреоза – болезни эндокринной системы.

Также сонливость может возникать у людей, которые плохо спят по ночам из-за апноэ, о котором они могут даже не подозревать. Кроме того, избыточный сон может быть связан с усилением воспаления в организме.