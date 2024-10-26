Врач назвала оптимальное количество чашек чая в день
Содержащийся в напитке кофеин при злоупотреблении может ощутимо ухудшить состояние здоровья
26 октября 2024, 12:11, ИА Амител
Злоупотребление чаем опасно для здоровья, сообщила "Газете.ру" гастроэнтеролог Ольга Евлашева.
Cодержащийся в его листьях кофеин способен вызвать головную боль, головокружение, тревогу и ухудшить сон.
В одной чашке чая объемом 240 мл содержится от 11 до 61 мг кофеина в зависимости от сорта и способа заваривания. В черном чае этого вещества больше в сравнении с зеленым, а долгое заваривание способствует его выходу из листьев в воду.
"Исследования показывают, что дозы кофеина менее 200 мг в день вряд ли вызовут значительное чувство тревоги у большинства людей", – отметила специалист.
В тоже время более трех-четырех чашек (710-950 мл) чая в день могут уже иметь негативные эффекты.
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