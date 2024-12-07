Врач назвала продукты для хорошего сна

Памела Тамбини рекомендовала есть продукты, содержащие мелатонин и триптофан

07 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Фото: Lesly Juarez / unsplash.com

Молоко, киви и овсяная каша способны улучшить сон, заявила терапевт Памела Тамбини GB News.

По ее словам, молоко содержит триптофан, способствующий расслаблению, а в овсянке есть мелатонин, который сигнализирует организму о времени отдыха.

Киви, в свою очередь, помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна благодаря серотонину и антиоксидантам.