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Врач назвал самую оптимальную диету для россиян

Она включает в себя мясо, рыбу, ягоды и овощи

06 декабря 2024, 11:32, ИА Амител

Фото: Nielsen Ramon / unsplash.com
Фото: Nielsen Ramon / unsplash.com

Скандинавская диета оптимальна для большинства россиян, заявил в беседе с "АиФ" эндокринолог Антон Поляков. 

Такая диета включает в себя дикую рыбу, дичь или мясо свободного выпаса, а также ягоды и ферментированные овощи. Все эти продукты доступны в России. Единственный экзотический элемент – масло канолы, но его можно заменить конопляным или льняным.

Поляков при этом предупредил, что при заболеваниях ЖКТ менять самостоятельно рацион нельзя. Это лучше обсудить с диетологом.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 9

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Гость

11:52:34 06-12-2024

В России доступны, для Россиян нет.

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ВВП

12:02:58 06-12-2024

Антон Поляков подскажите где в Барнауле купить дикую рыбу, дичь или мясо свободного выпаса?))) С дичью, дичь полная.

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Гость

13:04:10 06-12-2024

ВВП (12:02:58 06-12-2024) Антон Поляков подскажите где в Барнауле купить дикую рыбу, д...
Иди вон, на Барнаулке под мостом карасей налови - вот тебе и дикая рыба.

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Гость

12:11:33 06-12-2024

Хрен без соли?

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Мусик

13:46:59 06-12-2024

Гость (12:11:33 06-12-2024) Хрен без соли?... на соль могу перекинуть на телефон.
морская с йодом - рублей 90 ориентировочно.
вам десяток пачек хваит?

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Гость

13:01:59 06-12-2024

А разве не макарошки? Тем более, их можно и вовсе без масла употреблять. Или это "диетическое" блюдо, вопреки заявлениям известной чиновницы, настолько подорожало, что стало недоступным простым россиянам?

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Гость

13:56:39 06-12-2024

Дичь у нас везде

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Гость

14:06:59 06-12-2024

Масло канлолы- тупо копеешное рапсовое масло, продаваемое на маеркетплейсах по трояку за литр... йаплачу....

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Гость

14:39:30 06-12-2024

Лебеда, не?

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