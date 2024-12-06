Врач назвал самую оптимальную диету для россиян
Она включает в себя мясо, рыбу, ягоды и овощи
06 декабря 2024, 11:32, ИА Амител
Фото: Nielsen Ramon / unsplash.com
Скандинавская диета оптимальна для большинства россиян, заявил в беседе с "АиФ" эндокринолог Антон Поляков.
Такая диета включает в себя дикую рыбу, дичь или мясо свободного выпаса, а также ягоды и ферментированные овощи. Все эти продукты доступны в России. Единственный экзотический элемент – масло канолы, но его можно заменить конопляным или льняным.
Поляков при этом предупредил, что при заболеваниях ЖКТ менять самостоятельно рацион нельзя. Это лучше обсудить с диетологом.
11:52:34 06-12-2024
В России доступны, для Россиян нет.
12:02:58 06-12-2024
Антон Поляков подскажите где в Барнауле купить дикую рыбу, дичь или мясо свободного выпаса?))) С дичью, дичь полная.
13:04:10 06-12-2024
ВВП (12:02:58 06-12-2024) Антон Поляков подскажите где в Барнауле купить дикую рыбу, д...
Иди вон, на Барнаулке под мостом карасей налови - вот тебе и дикая рыба.
12:11:33 06-12-2024
Хрен без соли?
13:46:59 06-12-2024
Гость (12:11:33 06-12-2024) Хрен без соли?... на соль могу перекинуть на телефон.
морская с йодом - рублей 90 ориентировочно.
вам десяток пачек хваит?
13:01:59 06-12-2024
А разве не макарошки? Тем более, их можно и вовсе без масла употреблять. Или это "диетическое" блюдо, вопреки заявлениям известной чиновницы, настолько подорожало, что стало недоступным простым россиянам?
13:56:39 06-12-2024
Дичь у нас везде
14:06:59 06-12-2024
Масло канлолы- тупо копеешное рапсовое масло, продаваемое на маеркетплейсах по трояку за литр... йаплачу....
14:39:30 06-12-2024
Лебеда, не?