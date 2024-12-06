Врач назвал самую оптимальную диету для россиян

Она включает в себя мясо, рыбу, ягоды и овощи

06 декабря 2024, 11:32, ИА Амител

Фото: Nielsen Ramon / unsplash.com

Скандинавская диета оптимальна для большинства россиян, заявил в беседе с "АиФ" эндокринолог Антон Поляков.

Такая диета включает в себя дикую рыбу, дичь или мясо свободного выпаса, а также ягоды и ферментированные овощи. Все эти продукты доступны в России. Единственный экзотический элемент – масло канолы, но его можно заменить конопляным или льняным.

Поляков при этом предупредил, что при заболеваниях ЖКТ менять самостоятельно рацион нельзя. Это лучше обсудить с диетологом.