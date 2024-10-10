Врач назвала продукты, которые грозят быстрым отложением жира на животе

Они также приводят к скачкам уровня сахара в организме

10 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Пирожные / Фото: pxhere.com/ru/photo/893389

Терапевт и дерматолог Ирина Баранова предупредила россиян о вреде быстрых углеводов, включая сладкие десерты, выпечку, сухофрукты и фрукты. Они вызывают быстрое отложение жира и скачки сахара в крови, пишет "Российская газета".

Полезными углеводами, по словам врача, являются цельные крупы, обеспечивающие энергию и контроль сахара. Также она рекомендовала добавить в рацион полезные жиры для "правильного энергообмена".

Она подчеркнула, что важны не только суточная калорийность, но и источники энергии: 500 килокалорий из мяса и хлеба по-разному влияют на здоровье.

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