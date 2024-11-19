Врач назвала продукты, которые помогут быстрее уснуть

Среди них ромашковый чай, жирная рыба и бананы

19 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: Ian Talmacs / unsplash.com

Диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева назвала продукты, которые помогают быстрее уснуть. Ее слова приводит "Лента.ру".

Врач рекомендовала пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой. Эти напитки содержат апигенин – антиоксидант, способствующий расслаблению.

Если травяные напитки не подходят, можно выпить стакан теплого молока – оно богато триптофаном, который положительно влияет на нервную систему.

Кроме того, Елисеева советует перед сном съесть немного миндаля, грецких орехов, киви или банан, так как они содержат магний, способствующий расслаблению мышц и снятию напряжения.

Также полезны для засыпания вишня, ягоды годжи, яйца и жирная рыба благодаря содержанию в них гормона сна мелатонина.