Врач назвала продукты, которые старят мозг

Их специалист порекомендовала исключить из рациона

04 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Выпечка / Фото: pxhere.com/ru/photo/987781

Некоторые продукты оказывают негативное воздействие на нервную систему и могут ухудшать работу мозга, сообщила врач Екатерина Демьяновская в интервью порталу Pravda.Ru.

По ее словам, неправильное питание может привести к раннему ухудшению памяти и преждевременному старению мозга.

В числе продуктов, которые следует ограничить или исключить из рациона, – сахар, сладкая выпечка и белый хлеб. Также мозг "стареет" от употребления каш быстрого приготовления и полуфабрикатов из-за их вредного состава.

Врач подчеркнула, что в магазинных котлетах и других готовых продуктах содержится большое количество трансжиров, а в покупных десертах – слишком много красителей, ароматизаторов и подсластителей, которые негативно влияют на нервную систему.

Чтобы сохранить память в здоровом состоянии, также стоит ограничить употребление алкоголя и кофе, добавила доктор.