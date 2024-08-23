Врач назвала продукты, от которых пожилым людям стоит отказаться

Они могут серьезно навредить здоровью

23 августа 2024, 09:14, ИА Амител

Яйца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1105864

Гастроэнтеролог София Кардашова из Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская Роспотребнадзора рассказала "Газете.Ru", что пожилым людям стоит быть осторожными с грейпфрутами.

Препараты от гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы могут вступить в реакцию с грейпфрутами и вызвать нежелательные эффекты. Жирная, жареная, острая или пряная пища агрессивно влияет на слизистую желудка, поэтому их лучше избегать.

Пожилым также лучше исключить мягкие сыры с плесенью, блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, так как они могут содержать возбудителей опасных инфекций.

Употребление сырых яиц может привести к сальмонеллезу, который сопровождается рвотой и диареей, из-за которой человек теряет электролиты и может возникнуть остановка сердца.