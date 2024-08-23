Врач назвала продукты, от которых пожилым людям стоит отказаться
Они могут серьезно навредить здоровью
23 августа 2024, 09:14, ИА Амител
Гастроэнтеролог София Кардашова из Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская Роспотребнадзора рассказала "Газете.Ru", что пожилым людям стоит быть осторожными с грейпфрутами.
Препараты от гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы могут вступить в реакцию с грейпфрутами и вызвать нежелательные эффекты. Жирная, жареная, острая или пряная пища агрессивно влияет на слизистую желудка, поэтому их лучше избегать.
Пожилым также лучше исключить мягкие сыры с плесенью, блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, так как они могут содержать возбудителей опасных инфекций.
Употребление сырых яиц может привести к сальмонеллезу, который сопровождается рвотой и диареей, из-за которой человек теряет электролиты и может возникнуть остановка сердца.
09:18:47 23-08-2024
блюда из яиц, мяса, рыбы --- сухарями остается питаться. Хотя ведь и мучное может быть вредно
09:19:43 23-08-2024
Про алкоголь ничего не сказали
09:21:04 23-08-2024
Очень понравилось: Пожилым также лучше исключить мягкие сыры с плесенью, блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов... Ешьте траву и будет вам польза.
09:50:43 23-08-2024
Гость (09:21:04 23-08-2024) Очень понравилось: Пожилым также лучше исключить мягкие сыры... Ешьте траву.
Перерабатывайте в молоко и будьте здоровы. Остальное мы сами сделаем.
09:23:07 23-08-2024
пенсионерам посоветовать лечь да помереть
09:32:05 23-08-2024
Пенсии на жратву не хватает потому и выползают эти советчики...
09:43:52 23-08-2024
Бдыщ... (09:32:05 23-08-2024) Пенсии на жратву не хватает потому и выползают эти советчики... статистику огромного роста потребления мяса не пенсионеры ли делают?
терзают меня смутные сомнения...
09:47:31 23-08-2024
У вас где болит? Это вы съели что-нибудь. (Из старого советского))
09:52:48 23-08-2024
Гость (09:47:31 23-08-2024) У вас где болит? Это вы съели что-нибудь. (Из старого советс... если болит - значит вы еще жывы.
ещё.
и это пока.
09:58:48 23-08-2024
Бред...
10:01:45 23-08-2024
Как у нас появилось много докторов, которые каждый день советуют как нам жить. "Не учите жить, помогите материально")
10:17:34 23-08-2024
Макарошки это наше всё!
10:19:11 23-08-2024
Президенту 71, он пожилой или молодой судя по меню?
11:13:33 23-08-2024
Гость (10:19:11 23-08-2024) Президенту 71, он пожилой или молодой судя по меню?... Президенту гастроэнтерологу советы давать нельзя, можно нарваться на неприятности, для этого есть народ
13:43:20 23-08-2024
Интересно, сколько лет самой Софии Кардашовой и ест ли она вообще что-нибудь?