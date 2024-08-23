НОВОСТИЗдоровье

Врач назвала продукты, от которых пожилым людям стоит отказаться

Они могут серьезно навредить здоровью

23 августа 2024, 09:14, ИА Амител

Яйца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1105864
Яйца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1105864

Гастроэнтеролог София Кардашова из Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская Роспотребнадзора рассказала "Газете.Ru", что пожилым людям стоит быть осторожными с грейпфрутами.

Препараты от гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы могут вступить в реакцию с грейпфрутами и вызвать нежелательные эффекты. Жирная, жареная, острая или пряная пища агрессивно влияет на слизистую желудка, поэтому их лучше избегать.

Пожилым также лучше исключить мягкие сыры с плесенью, блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, так как они могут содержать возбудителей опасных инфекций.

Употребление сырых яиц может привести к сальмонеллезу, который сопровождается рвотой и диареей, из-за которой человек теряет электролиты и может возникнуть остановка сердца.

советы эксперта Продукты

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

09:18:47 23-08-2024

блюда из яиц, мяса, рыбы --- сухарями остается питаться. Хотя ведь и мучное может быть вредно

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:43 23-08-2024

Про алкоголь ничего не сказали

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:04 23-08-2024

Очень понравилось: Пожилым также лучше исключить мягкие сыры с плесенью, блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов... Ешьте траву и будет вам польза.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:43 23-08-2024

Гость (09:21:04 23-08-2024) Очень понравилось: Пожилым также лучше исключить мягкие сыры... Ешьте траву.
Перерабатывайте в молоко и будьте здоровы. Остальное мы сами сделаем.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
осталось только

09:23:07 23-08-2024

пенсионерам посоветовать лечь да помереть

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ...

09:32:05 23-08-2024

Пенсии на жратву не хватает потому и выползают эти советчики...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:43:52 23-08-2024

Бдыщ... (09:32:05 23-08-2024) Пенсии на жратву не хватает потому и выползают эти советчики... статистику огромного роста потребления мяса не пенсионеры ли делают?
терзают меня смутные сомнения...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:31 23-08-2024

У вас где болит? Это вы съели что-нибудь. (Из старого советского))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:52:48 23-08-2024

Гость (09:47:31 23-08-2024) У вас где болит? Это вы съели что-нибудь. (Из старого советс... если болит - значит вы еще жывы.
ещё.
и это пока.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:48 23-08-2024

Бред...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:01:45 23-08-2024

Как у нас появилось много докторов, которые каждый день советуют как нам жить. "Не учите жить, помогите материально")

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:34 23-08-2024

Макарошки это наше всё!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:11 23-08-2024

Президенту 71, он пожилой или молодой судя по меню?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:13:33 23-08-2024

Гость (10:19:11 23-08-2024) Президенту 71, он пожилой или молодой судя по меню?... Президенту гастроэнтерологу советы давать нельзя, можно нарваться на неприятности, для этого есть народ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:20 23-08-2024

Интересно, сколько лет самой Софии Кардашовой и ест ли она вообще что-нибудь?

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров