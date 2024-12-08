Врач назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

Среди них — рис и макароны

08 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Фото: Mandy Bourke / unsplash.com

Даже несладкие продукты могут содержать значительное количество сахара, заявила "Газете.ру" врач-диетолог Елена Устинова.

Она отметила, что в 100 граммах макарон и некоторых крупах может быть от 20 до 25 граммов сахара, а в рисе еще и много глюкозы.

Натуральные соки, особенно с мякотью, также содержат много сахара.

Устинова подчеркнула, что мед не является заменой сахара, так как состоит почти полностью из глюкозы и фруктозы. Кроме того, она упомянула о высоком содержании сахара в диетических десертах (зефир, пастила, мармелад) и сухофруктах, таких как финики и изюм.