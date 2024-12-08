Врач назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара
Среди них — рис и макароны
08 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Фото: Mandy Bourke / unsplash.com
Даже несладкие продукты могут содержать значительное количество сахара, заявила "Газете.ру" врач-диетолог Елена Устинова.
Она отметила, что в 100 граммах макарон и некоторых крупах может быть от 20 до 25 граммов сахара, а в рисе еще и много глюкозы.
Натуральные соки, особенно с мякотью, также содержат много сахара.
Устинова подчеркнула, что мед не является заменой сахара, так как состоит почти полностью из глюкозы и фруктозы. Кроме того, она упомянула о высоком содержании сахара в диетических десертах (зефир, пастила, мармелад) и сухофруктах, таких как финики и изюм.
16:35:03 08-12-2024
Хорош диетолог!! (((( Ещё в школе проходили, что крахмал разлагается до глюкозы. Последний абзац вообще не новость.
08:12:05 09-12-2024
2г/100г сахара- это содержание сахара в Кагоре. А теперь вспомните вкус Кагора и скажите мне- это что за макароны такие приторно-сладкие, или крупа? Гоните в шею таких бродячих диетологов!
08:12:34 09-12-2024
*25г/100г
14:42:43 09-12-2024
А Елена Устинова точно врач-диетолог??? Мне кажется она уверенно путает углеводы с сахарами..