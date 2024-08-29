Врач назвала способы справиться с утренними отеками
Важно, чтобы причиной их появления не являлись проблемы со здоровьем
29 августа 2024, 07:48, ИА Амител
Врач-косметолог "СМ-Косметология" Нана Носарева рассказала, как избежать утренних отеков на лице и что делать, если они все же появились. Ее слова передает "Газета.ру".
Чтобы избежать отечности, важно спать не менее восьми часов в сутки, выбрать достаточно низкую и удобную подушку, а также избегать жирной и соленой пищи по вечерам.
Если отеки все же появляются, несмотря на эти рекомендации, но при этом нет соматической патологии, то можно использовать несколько советов для улучшения внешнего вида. Это контрастный душ, лимфодренажная гимнастика, нанесение противоотечных средств, использование льда из травяных отваров, лимфодренажный самомассаж.
Также важно придерживаться основных правил здорового образа жизни, чтобы как можно реже прибегать к срочным методам избавления от отеков. Если отеки возникают часто, следует проконсультироваться с врачом, чтобы выявить причину сбоя в организме.
11:54:32 29-08-2024
Вставлю свои "3 копейки":
"Кажется логичным пить меньше воды, но организм работает по другому - запасает воду если её не достаточно. Следовательно => если мало пить то тело запасается, удерживая лишнюю воду => показатель неправильного приёма жидкости - отёчная некрасивость. Спустя 2 часа после ужина нужно часто пить чистую воду и часто бегать в туалет (до сна ничего не есть, можно 100мл. йогурта, кефира или нежирной сметаны, чтобы пищеварение не мешало насыщению водой и выведению излишков) перед сном последний раз опорожниться (моча будет чистая, бесцветная, без запаха...)"