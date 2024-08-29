Врач назвала способы справиться с утренними отеками

Важно, чтобы причиной их появления не являлись проблемы со здоровьем

29 августа 2024, 07:48, ИА Амител

Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330113

Врач-косметолог "СМ-Косметология" Нана Носарева рассказала, как избежать утренних отеков на лице и что делать, если они все же появились. Ее слова передает "Газета.ру".

Чтобы избежать отечности, важно спать не менее восьми часов в сутки, выбрать достаточно низкую и удобную подушку, а также избегать жирной и соленой пищи по вечерам.

Если отеки все же появляются, несмотря на эти рекомендации, но при этом нет соматической патологии, то можно использовать несколько советов для улучшения внешнего вида. Это контрастный душ, лимфодренажная гимнастика, нанесение противоотечных средств, использование льда из травяных отваров, лимфодренажный самомассаж.

Также важно придерживаться основных правил здорового образа жизни, чтобы как можно реже прибегать к срочным методам избавления от отеков. Если отеки возникают часто, следует проконсультироваться с врачом, чтобы выявить причину сбоя в организме.