Врач назвала женщинам способы уберечься от бесплодия и рака

Заболевания репродуктивной системы, даже самые страшные, как правило, очень долго вообще никак не беспокоят

14 июля 2024, 09:30, ИА Амител

Женщина в поле / Фото: unsplash.com

Акушер-гинеколог, врач УЗИ Альбина Лебедева рассказала "Парламентской газете", почему каждой женщине необходимы регулярные профилактические осмотры и почему важно следить за гормональным фоном.

"Всем женщинам ради сохранения своего здоровья необходимо посещать врача-гинеколога минимум раз в год, даже если ничего не тревожит. Женский организм очень чувствителен, любой стресс может привести к гормональному сбою. Если уже диагностировано заболевание, то посещать специалиста нужно не реже чем раз в полгода", – отметила Лебедева.

Она подчеркнула, что заболевания репродуктивной системы, даже самые страшные, как правило, очень долго вообще никак не беспокоят. Поэтому многие женщины из-за занятости не обращаются к специалистам, пока у них, например, не начались кровотечения, или когда женщина уже готова стать мамой, но не может забеременеть.

"Фактор времени в принципе очень важен в лечении гинекологических заболеваний. С одним и тем же диагнозом на ранней стадии можно обойтись медикаментозной терапией, а через два-три года, на поздней стадии уже и хирургическое вмешательство не всегда поможет", – указала специалист.

Возрастной фактор также уже не играет особой роли. Если раньше диагностировали миомы и полипы лишь у женщин старше 30 лет, то сейчас их обнаруживают даже у 16-летних девушек. Поэтому с раннего возраста необходимо правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать баланс труда и отдыха, минимизировать стрессы, здраво подходить к контрацепции и регулярно посещать врача.

Важен и контроль гормонального фона, ведь любое его нарушение пагубно влияет на организм в целом, что в итоге может привести к невозможности стать мамой или к заболеваниям: миома матки, гиперплазия эндометрия, аномальные маточные кровотечения, синдром поликистозных яичников, преждевременная менопауза, онкологические.

Некоторые женщины сейчас увлекаются бесконтрольным поеданием БАДов и витаминов. Однако решать, надо ли их принимать и в каком количестве, стоит не на основании рекламы, а по рекомендации врача на основе анализов.

Кроме того, специалист отметила необходимость в некоторых случаях гормонозаместительной терапии.