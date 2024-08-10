Врач не рекомендует есть арбуз людям с некоторыми болезнями

Он содержит много витаминов, но, иногда, может навредить организму

10 августа 2024, 17:55, ИА Амител

Арбузы / Фото: pxhere.com/ru/photo/981828

Арбуз обладает множеством полезных свойств, но есть некоторые заболевания, при которых его употребление может быть опасным, предупреждает врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. Ее слова передает "Газета. ру".

Арбуз содержит много витаминов и антиоксидантов, которые повышают иммунитет и улучшают работу головного мозга, но при этом содержит нитраты, которые могут привести к гипоксии и недостатку кислорода. Также, если у вас высокий уровень калия в крови, не стоит употреблять более 150-200 г арбуза в день, чтобы избежать сердечной аритмии.

Арбуз может быть опасен для людей с гепатитом, циррозом, избыточной массой тела, ожирением и сахарным диабетом, так как является источником фруктозы и глюкозы, которые могут привести к быстрому повышению сахара в крови.