Врач рассказал, сколько арбуза или дыни можно съедать в день
Эти продукты приносят пользу организму
08 августа 2024, 11:32, ИА Амител
Арбуз / Фото: pxhere.com/ru/photo/715932
Средняя порция арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет 400-600 граммов, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы.
Эксперт уточнила, что для беременных и кормящих женщин рекомендуется не более трех ломтиков в день, а для детей старше шести лет — 200-400 граммов. Малышам до двух лет дают не более 50 граммов, а до трех лет — до 100.
Арбуз и дыня — это разные продукты, которые приносят пользу организму. В арбузе много фолиевой кислоты и железа, способствующих клеточному делению и обмену веществ. Дыня богата кремнием, который улучшает состояние кожи и волос.
11:41:35 08-08-2024
Не сколько арбуза и дыни, а сколько арбузов и дынь можно съедать в день.
11:46:43 08-08-2024
Гость (11:41:35 08-08-2024) Не сколько арбуза и дыни, а сколько арбузов и дынь можно съе... русский не родной? или двойка по русскому стабильно все 10 лет?
все правильно написано.
11:54:52 08-08-2024
Мусик (11:46:43 08-08-2024) русский не родной? или двойка по русскому стабильно все 10 л... Написано-то правильно, постановка вопроса неверная.
12:00:20 08-08-2024
Гость (11:54:52 08-08-2024) Написано-то правильно, постановка вопроса неверная.... да все верно.
помните рекламу "сколько вешать в граммах"? аналогично.
не принято говорить "сколько килограммов арбуза или дыни можно съедать в день".
слово "килограммов" опускают, как и так понятное.