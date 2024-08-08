Врач рассказал, сколько арбуза или дыни можно съедать в день

Эти продукты приносят пользу организму

08 августа 2024, 11:32, ИА Амител

Арбуз / Фото: pxhere.com/ru/photo/715932

Средняя порция арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет 400-600 граммов, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы.

Эксперт уточнила, что для беременных и кормящих женщин рекомендуется не более трех ломтиков в день, а для детей старше шести лет — 200-400 граммов. Малышам до двух лет дают не более 50 граммов, а до трех лет — до 100.

Арбуз и дыня — это разные продукты, которые приносят пользу организму. В арбузе много фолиевой кислоты и железа, способствующих клеточному делению и обмену веществ. Дыня богата кремнием, который улучшает состояние кожи и волос.