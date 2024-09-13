Врач объяснил, почему мужчины тяжело переносят даже небольшое повышение температуры
По словам специалиста, все дело в гормонах
13 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
Мужчины чаще жалуются на плохое самочувствие даже при небольшом повышении температуры, например, если она лишь слегка выше 37 градусов. Врач-эндокринолог Мария Калошина объясняет это разным уровнем гормонов у мужчин и женщин, пишет "Общественная служба Новостей".
У женщин выше уровень эстрогена, прогестерона и ниже – тестостерона. Это делает их более устойчивыми к болезням. Эстроген способствует быстрому размножению иммунокомпетентных клеток, что помогает организму эффективнее бороться с вирусами. У мужчин же тестостерон, наоборот, угнетает иммунную систему.
Для женщин температура – не что-то необычное, так как в период овуляции и во второй половине менструального цикла она постоянно повышается. Женский организм к этому адаптирован, заключила доктор.
16:20:51 13-09-2024
У мужиков две головы.
Вот и вся причина.
16:29:49 13-09-2024
Блин, у меня походу много тестостерона. Вообще не люблю температуру
18:49:41 13-09-2024
Гость (16:29:49 13-09-2024) Блин, у меня походу много тестостерона. Вообще не люблю темп... зависит от того мужик вы или женщина. если вы женщина но избыток тт не даст вам забеременеть и выносить, срочно лечитесь, если планируете детей
19:55:10 13-09-2024
Гость (18:49:41 13-09-2024) зависит от того мужик вы или женщина. если вы женщина но изб... Опухоль?
22:08:40 14-09-2024
Musik (19:55:10 13-09-2024) Опухоль? ... при опухоли повышается ЭСТРОГЕН и у мужчин и у женщин резко