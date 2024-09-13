Врач объяснил, почему мужчины тяжело переносят даже небольшое повышение температуры

По словам специалиста, все дело в гормонах

13 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Градусник / Фото: pxhere.com/ru/photo/1073113

Мужчины чаще жалуются на плохое самочувствие даже при небольшом повышении температуры, например, если она лишь слегка выше 37 градусов. Врач-эндокринолог Мария Калошина объясняет это разным уровнем гормонов у мужчин и женщин, пишет "Общественная служба Новостей".

У женщин выше уровень эстрогена, прогестерона и ниже – тестостерона. Это делает их более устойчивыми к болезням. Эстроген способствует быстрому размножению иммунокомпетентных клеток, что помогает организму эффективнее бороться с вирусами. У мужчин же тестостерон, наоборот, угнетает иммунную систему.

Для женщин температура – не что-то необычное, так как в период овуляции и во второй половине менструального цикла она постоянно повышается. Женский организм к этому адаптирован, заключила доктор.