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Врач объяснил, почему мужчины тяжело переносят даже небольшое повышение температуры

По словам специалиста, все дело в гормонах

13 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Градусник / Фото: pxhere.com/ru/photo/1073113
Градусник / Фото: pxhere.com/ru/photo/1073113

Мужчины чаще жалуются на плохое самочувствие даже при небольшом повышении температуры, например, если она лишь слегка выше 37 градусов. Врач-эндокринолог Мария Калошина объясняет это разным уровнем гормонов у мужчин и женщин, пишет "Общественная служба Новостей".

У женщин выше уровень эстрогена, прогестерона и ниже – тестостерона. Это делает их более устойчивыми к болезням. Эстроген способствует быстрому размножению иммунокомпетентных клеток, что помогает организму эффективнее бороться с вирусами. У мужчин же тестостерон, наоборот, угнетает иммунную систему. 

Для женщин температура – не что-то необычное, так как в период овуляции и во второй половине менструального цикла она постоянно повышается. Женский организм к этому адаптирован, заключила доктор.

медицина мужчины и женщины

Комментарии 5

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Musik

16:20:51 13-09-2024

У мужиков две головы.
Вот и вся причина.

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Гость

16:29:49 13-09-2024

Блин, у меня походу много тестостерона. Вообще не люблю температуру

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Гость

18:49:41 13-09-2024

Гость (16:29:49 13-09-2024) Блин, у меня походу много тестостерона. Вообще не люблю темп... зависит от того мужик вы или женщина. если вы женщина но избыток тт не даст вам забеременеть и выносить, срочно лечитесь, если планируете детей

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Musik

19:55:10 13-09-2024

Гость (18:49:41 13-09-2024) зависит от того мужик вы или женщина. если вы женщина но изб... Опухоль?

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Гость

22:08:40 14-09-2024

Musik (19:55:10 13-09-2024) Опухоль? ... при опухоли повышается ЭСТРОГЕН и у мужчин и у женщин резко

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