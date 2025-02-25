Завтракать рекомендуется в течение 20–40 минут после пробуждения

25 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Еда / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отсутствие полноценного завтрака может стать причиной повышенного аппетита в течение дня и внезапной тяги к сладкому, рассказала РИА Новости врач-терапевт Галина Волкова.

"Завтракать всегда следует в первые 20, максимум 40 минут после пробуждения", – сказала Волкова.

Если через пару часов после пробуждения организм не получает энергию, он начинает расходоваться гликоген из печени, то есть запасной сахар. В итоге люди, пропускающие полноценный завтрак, начинают чувствовать усиленный аппетит.

"Будут хотеть больше сладкого, и больше вероятность того, что в течение дня не будет соблюден правильный рацион", – отметила Волкова.

Таким образом, полноценный завтрак обеспечивает энергией и гарантирует отсутствие переедания в течение дня.