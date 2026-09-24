Пробуждение может объясняться индивидуальным хронотипом человека

24 сентября 2026, 13:14, ИА Амител

Женщина спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Регулярные пробуждения глубокой ночью или ранним утром могут быть связаны с особенностями режима сна, сформировавшейся привычкой или некоторыми нарушениями. Об этом РИА Новости рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета Карема Магомедова.

"Пробуждения глубокой ночью или в раннее утреннее время могут быть обусловлены рядом причин. Например, причиной может быть сформированная условно-рефлекторная реакция, то есть в связи с неблагоприятными или благоприятными событиями были ранние пробуждения, они зафиксировались и превратились в патологичные. Также это может быть ранним признаком депрессивного расстройства", — сказала врач.

По словам специалиста, раннее пробуждение также может объясняться индивидуальным хронотипом человека. Если он привык ложиться спать рано вечером и, соответственно, раньше просыпаться, это само по себе не обязательно говорит о проблеме.

Магомедова подчеркнула, что для точного определения причины регулярных ночных или ранних пробуждений необходима консультация специалиста, который сможет оценить состояние и при необходимости поставить диагноз.