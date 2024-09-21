Врач опровергла миф о том, что энергетики вызывают привыкание

Тем не менее злоупотреблять этими напитками не стоит

21 сентября 2024, 15:28, ИА Амител

Мужчина с банкой энергетика / Фото: unsplash.com

Гастроэнтеролог Мария Комбарова опровергла миф о том, что энергетики вызывают привыкание, пишет "Лента.ру".

Она отметила, что состав энергетиков схож с другими напитками и продуктами. Например, в 250 мл энергетика содержится 80 мг кофеина, что меньше, чем в кофе. Также в банке энергетика около 600 мг таурина – естественной аминокислоты, которая вырабатывается организмом.

Комбарова подчеркнула, что энергетики не содержат опасных ингредиентов, но не способны восполнить энергию и придать бодрость.

Она предостерегла от чрезмерного употребления, так как энергетики не помогут при недостатке сна.