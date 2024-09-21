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Врач опровергла миф о том, что энергетики вызывают привыкание

Тем не менее злоупотреблять этими напитками не стоит

21 сентября 2024, 15:28, ИА Амител

Мужчина с банкой энергетика / Фото: unsplash.com
Мужчина с банкой энергетика / Фото: unsplash.com

Гастроэнтеролог Мария Комбарова опровергла миф о том, что энергетики вызывают привыкание, пишет "Лента.ру".

Она отметила, что состав энергетиков схож с другими напитками и продуктами. Например, в 250 мл энергетика содержится 80 мг кофеина, что меньше, чем в кофе. Также в банке энергетика около 600 мг таурина – естественной аминокислоты, которая вырабатывается организмом.

Комбарова подчеркнула, что энергетики не содержат опасных ингредиентов, но не способны восполнить энергию и придать бодрость.

Она предостерегла от чрезмерного употребления, так как энергетики не помогут при недостатке сна.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

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ВВП

15:52:34 21-09-2024

Послушаешь всех этих врачей, один говорит, энергетики пьёшь, завтра помрёшь, второй пьёшь долго проживёшь. И так чего не коснись, сколько врачей столько и мнений. Жить вредно и опасно)))

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Musik

17:03:58 21-09-2024

ВВП (15:52:34 21-09-2024) Послушаешь всех этих врачей, один говорит, энергетики пьёшь,... Тут только одно мое правильное мнение - печень и почки реагируют хуже чем на алкоголь.
Все остальные мнения соответственно неправильные - за пруфами к паталогоанатомам.

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гость

14:32:43 22-09-2024

энергетики вызывают привыкание, как и всякий напиток, содержащий много сахара. Что за некомпетентный врач?

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