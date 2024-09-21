Врач опровергла миф о том, что энергетики вызывают привыкание
Тем не менее злоупотреблять этими напитками не стоит
21 сентября 2024, 15:28, ИА Амител
Мужчина с банкой энергетика / Фото: unsplash.com
Гастроэнтеролог Мария Комбарова опровергла миф о том, что энергетики вызывают привыкание, пишет "Лента.ру".
Она отметила, что состав энергетиков схож с другими напитками и продуктами. Например, в 250 мл энергетика содержится 80 мг кофеина, что меньше, чем в кофе. Также в банке энергетика около 600 мг таурина – естественной аминокислоты, которая вырабатывается организмом.
Комбарова подчеркнула, что энергетики не содержат опасных ингредиентов, но не способны восполнить энергию и придать бодрость.
Она предостерегла от чрезмерного употребления, так как энергетики не помогут при недостатке сна.
15:52:34 21-09-2024
Послушаешь всех этих врачей, один говорит, энергетики пьёшь, завтра помрёшь, второй пьёшь долго проживёшь. И так чего не коснись, сколько врачей столько и мнений. Жить вредно и опасно)))
17:03:58 21-09-2024
ВВП (15:52:34 21-09-2024) Послушаешь всех этих врачей, один говорит, энергетики пьёшь,... Тут только одно мое правильное мнение - печень и почки реагируют хуже чем на алкоголь.
Все остальные мнения соответственно неправильные - за пруфами к паталогоанатомам.
14:32:43 22-09-2024
энергетики вызывают привыкание, как и всякий напиток, содержащий много сахара. Что за некомпетентный врач?