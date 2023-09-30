Врач ответила, помогает ли контрастный душ при мигрени

По словам врача, длительное положение сидя и малоподвижный образ жизни может способствовать учащению мигрени

30 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Контрастный душ бесполезен против мигрени. Что может помочь при головных болях, рассказала врач-невролог группы компаний BestDoctor Юлия Сущевская в беседе с "Секретом фирмы".

По ее словам, длительное положение сидя и малоподвижный образ жизни может способствовать учащению мигрени. Контрастный душ может помочь, если человек много сидит, однако в большинстве случаев напряжение в затылке и шее связано со "стартом" мигренозного приступа, его продромальным периодом, когда голова еще не болит.

Зачастую из этого синдрома и возникают мифы, что голова болит "от шеи", или же "от шейного остеохондроза. Сушевская отметила, что все не совсем так, как представляют обыватели.

"В начале приступа мигрени, за 12–24 часа до начала головной боли, в головном мозге происходит "перераздражение" ядра тройничного нерва, который, помимо того, что отвечает за чувствительность верхней части головы и лица (где чаще всего и болит при мигрени), участвует в иннервации верхней части шеи", – заявила она.

По этой причине избавиться от приступа не помогут душ, тепло или массаж. В борьбе с мигренью помогает знание триггеров, которые могут быть разнообразными. В частности, невролог посоветовала придерживаться хорошего сна, снижать стресс и стремиться к регулярным физическим нагрузкам.

Кроме того, следует избегать длительных периодов голода и жестких диет, превышения суточной дозы кофеина (400 мг в сутки), а также ограничить употребление алкоголя, в том числе красного вина и шампанского.

Правильно избавиться от боли помогут обезболивающие препараты, однако принимаемые по совету врача. Если у вас были четыре из восьми легких приступов при приеме таблеток, то следует обратиться к специалисту для решения вопроса о профилактической терапии мигрени.