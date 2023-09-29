Врачи назвали симптом, который указывает на рак за пару лет до его развития
Похудение без особых усилий – это не всегда повод для радости
29 сентября 2023, 15:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Исследователи из университетов Суррея и Оксфорда назвали тревожные симптомы, которые возникали у людей за несколько дней до начала развития рака. Об этом сообщает Pronews.gr.
Некоторые пациенты отмечали, что перед постановкой диагноза они теряли вес без особых усилий. Чаще всего в этом случае диагностировался рак поджелудочной железы.
Также за некоторое время перед обнаружением онкозаболевания у людей повышался уровень сахара в крови, при этом сахарного диабета у пациентов не наблюдалось.
21:53:10 29-09-2023
Так за несколько дней или лет?