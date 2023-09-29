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Врачи назвали симптом, который указывает на рак за пару лет до его развития

Похудение без особых усилий – это не всегда повод для радости

29 сентября 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Исследователи из университетов Суррея и Оксфорда назвали тревожные симптомы, которые возникали у людей за несколько дней до начала развития рака. Об этом сообщает Pronews.gr.

Некоторые пациенты отмечали, что перед постановкой диагноза они теряли вес без особых усилий. Чаще всего в этом случае диагностировался рак поджелудочной железы.

Также за некоторое время перед обнаружением онкозаболевания у людей повышался уровень сахара в крови, при этом сахарного диабета у пациентов не наблюдалось.

Здоровье онкология

Комментарии 1

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Ольга

21:53:10 29-09-2023

Так за несколько дней или лет?

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