Врач перечислил продукты, которые разрушают почки

Среди них – мясо, кофе и даже авокадо

19 октября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Неправильное питание играет ключевую роль в формировании патологий почек, рассказал "Газете.ru" врач уролог-андролог Артур Богатырев. В беседе с изданием специалист перечислил продукты, которыми не стоит злоупотреблять людям, имеющим проблемы с этим парным органом.

В первую очередь Богатырев выделил продукты с высоким содержанием оксалатов (шпинат, орехи, чипсы, картошка фри, щавель, свекла, отруби, шоколад) и калия (например, авокадо).

Также он посоветовал не злоупотреблять напитками с высоким содержанием алкалоидов. По его словам, кофе, крепкий чай, кола и другие подобные напитки в больших количествах грозят камнями в почках.

Кроме того, риск мочекаменной болезни могут повысить молочные продукты, сливочное масло, мясо и печень. Также Богатырев посоветовал не налегать на соль, поскольку избыток натрия может нарушить гидролитический баланс.

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