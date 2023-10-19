Врач перечислил продукты, которые разрушают почки
Среди них – мясо, кофе и даже авокадо
19 октября 2023, 08:31, ИА Амител
Неправильное питание играет ключевую роль в формировании патологий почек, рассказал "Газете.ru" врач уролог-андролог Артур Богатырев. В беседе с изданием специалист перечислил продукты, которыми не стоит злоупотреблять людям, имеющим проблемы с этим парным органом.
В первую очередь Богатырев выделил продукты с высоким содержанием оксалатов (шпинат, орехи, чипсы, картошка фри, щавель, свекла, отруби, шоколад) и калия (например, авокадо).
Также он посоветовал не злоупотреблять напитками с высоким содержанием алкалоидов. По его словам, кофе, крепкий чай, кола и другие подобные напитки в больших количествах грозят камнями в почках.
Кроме того, риск мочекаменной болезни могут повысить молочные продукты, сливочное масло, мясо и печень. Также Богатырев посоветовал не налегать на соль, поскольку избыток натрия может нарушить гидролитический баланс.
Ранее врач-терапевт Марина Константинова рассказала, как правильно есть мед и может ли он навредить здоровью.
08:50:51 19-10-2023
Терзают смутные сомненья, что скоро нам скажут, что кроме жучков , червячков и кузнечиков "Всё вредно для здоровья". Интересно, такие врачи выполняют рекомендации, которые нам дают
09:11:32 19-10-2023
ВВП (08:50:51 19-10-2023) Терзают смутные сомненья, что скоро нам скажут, что кроме жу... жизнь это хроническое заболевание, передающееся половым путем, с обязательным летальным исходом
09:08:37 19-10-2023
Это типа - все вредно . не ругайтесь на высокие цены и низкие з\п. Пишите что полезно жевать лопухи, клевер и жучков.
09:10:47 19-10-2023
А что можно есть???
09:23:07 19-10-2023
Гость (09:10:47 19-10-2023) А что можно есть??? ... Клюква.брюква.тыква..
09:35:48 19-10-2023
Гость (09:23:07 19-10-2023) Клюква.брюква.тыква.. ... Клюква стоит как самолет) Так что тоже вредна однозначно.
18:15:02 19-10-2023
Гость (09:35:48 19-10-2023) Гость (09:23:07 19-10-2023) Клюква.брюква.тыква.. ...... Самим собирать можно в соседнем регионе севернее.
12:19:36 19-10-2023
Гость (09:23:07 19-10-2023) Клюква.брюква.тыква.. ... Не факт и точно не всем показано!
18:14:22 19-10-2023
Гость (09:10:47 19-10-2023) А что можно есть??? ... Каши, видимо.
09:52:00 19-10-2023
Ешьте лебеду, не забивайте сосуды прогоркшим жиром :-)
10:18:58 19-10-2023
Опять 25. То сало было вредно, теперь полезно. Шоколад полезен для сердца, но вреден для почек. Картошка- тоже вредная, крахмал. Конечно, если мясо есть три раза в день, запивая литром кофе, а после еще бутерброд со сливочным маслом, то не только почки можно посадить.. Уважаемый доктор Богатырев, не пугайте нас. Ни средних зарплат, ни пенсий не хватает ни на мясо, ни на всё остальное, что Вы обозначили вредным для нас.
10:55:05 19-10-2023
Да, забыла про воду. В краевом центре, может быть, и мягкая вода. В кругом - про хрустально- чистую вообще промолчу. Её нет. Как быть с жесткой, грязной, ржавой водой, которая булькается в наших водопроводах? Она не влияет на почки? Ответ Вам, уважаемый доктор, даже школьник даст. Будьте здоровы
13:11:53 19-10-2023
Маруся (10:55:05 19-10-2023) Да, забыла про воду. В краевом центре, может быть, и мягкая ... в краевом центре трубы водопроводные ничем не лучше.
11:10:28 19-10-2023
А ем почки. полезно для почек?