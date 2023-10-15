Врач призвала не переоценивать лекарственные свойства меда
Чтобы получить пользу от этого продукта, есть его нужно правильно
15 октября 2023, 16:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-терапевт Марина Константинова рассказала о том, как правильно есть мед и может ли он навредить здоровью. Слова специалиста передает "АиФ".
Константинова назвала мед натуральной биодобавкой, полезной только в определенных дозах. Есть его врач посоветовала в первой половине дня, не нагревая выше 40 градусов.
Даже здоровым людям стоит ограничиться употреблением 50-100 граммов в день. Людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении мед есть нельзя.
17:57:28 15-10-2023
Всё хорошо в меру!..