Врач перечислил продукты, которые замедляют старение

Среди них — малина, лосось и оливковое масло

29 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Zach Inglis / unsplash.com

Гастроэнтеролог Антон Загайнов перечислил продукты, которые помогут замедлить старение. Его слова приводят "Аргументы и факты".

В первую очередь он выделил чернику, малину и клубнику. Эти ягоды богаты антоцианами и другими антиоксидантами, защищающими клетки от разрушения.

Кроме того, он рекомендовал включить в рацион зеленый чай, миндаль, грецкие и бразильские орехи, авокадо, лосось, сардины, листовую зелень, оливковое масло extra virgin, а также семена льна, чиа и подсолнечника.

Такие продукты поддерживают молодость кожи и мозга, здоровье сосудов и снижают риск хронических заболеваний.