Врач перечислил продукты, которые замедляют старение
Среди них — малина, лосось и оливковое масло
29 июня 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: Zach Inglis / unsplash.com
Гастроэнтеролог Антон Загайнов перечислил продукты, которые помогут замедлить старение. Его слова приводят "Аргументы и факты".
В первую очередь он выделил чернику, малину и клубнику. Эти ягоды богаты антоцианами и другими антиоксидантами, защищающими клетки от разрушения.
Кроме того, он рекомендовал включить в рацион зеленый чай, миндаль, грецкие и бразильские орехи, авокадо, лосось, сардины, листовую зелень, оливковое масло extra virgin, а также семена льна, чиа и подсолнечника.
Такие продукты поддерживают молодость кожи и мозга, здоровье сосудов и снижают риск хронических заболеваний.
11:09:42 29-06-2025
Всё чего у нас нет, кроме виктории и малины неделя в году.
11:52:13 29-06-2025
Гость (11:09:42 29-06-2025) Всё чего у нас нет, кроме виктории и малины неделя в году.... Ну почему же ничего нет - будем щёлкать семечки и заедать укропом.
13:32:38 29-06-2025
Гость (11:52:13 29-06-2025) Ну почему же ничего нет - будем щёлкать семечки и заедать у... упроп тыщу за кг стоит