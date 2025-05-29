Врач рассказал, когда организм человека начинает стареть
Процесс запускается уже в молодом возрасте
29 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Старение организма человека начинается после окончания пубертатного периода, примерно в 25–28 лет, сообщил ТАСС кардиолог и гериатр Юрий Конев.
"Когда заканчивается пубертат, начинается процесс старения. Наиболее вероятно, во всем цивилизованном медицинском мире считается. Да, в 25 лет, где-то примерно в эти сроки начинается", – рассказал специалист.
По словам эксперта, внешние признаки старения в этом возрасте пока еще не заметны, но некоторые физиологические показатели достигают своего максимума. При этом начало старения организма индивидуально и не зависит от пола.
Конев также добавил, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается, так как образ жизни мужчин стал менее тяжелым.
Ранее главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева назвала неочевидные признаки приближающегося старения.
13:19:38 29-05-2025
Ну и зачем эта публикация? Для тех кто биологию пропустил в школе?
15:30:09 29-05-2025
Гость (13:19:38 29-05-2025) Ну и зачем эта публикация? Для тех кто биологию пропустил в ... а мне интересно
14:07:10 29-05-2025
организм начинает стареть с рождения !
18:54:07 29-05-2025
серый (14:07:10 29-05-2025) организм начинает стареть с рождения !... Во во!
19:47:28 29-05-2025
серый (14:07:10 29-05-2025) организм начинает стареть с рождения !... Некоторые и взрослеть не начинают
00:19:18 30-05-2025
Ясен пень - чтобы рожать пораньше начинали, пока генетические мутации не заполонили организм