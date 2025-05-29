Врач рассказал, когда организм человека начинает стареть

Процесс запускается уже в молодом возрасте

29 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Apostolos Vamvouras / unsplash.com

Старение организма человека начинается после окончания пубертатного периода, примерно в 25–28 лет, сообщил ТАСС кардиолог и гериатр Юрий Конев.

"Когда заканчивается пубертат, начинается процесс старения. Наиболее вероятно, во всем цивилизованном медицинском мире считается. Да, в 25 лет, где-то примерно в эти сроки начинается", – рассказал специалист.

По словам эксперта, внешние признаки старения в этом возрасте пока еще не заметны, но некоторые физиологические показатели достигают своего максимума. При этом начало старения организма индивидуально и не зависит от пола.

Конев также добавил, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается, так как образ жизни мужчин стал менее тяжелым.

Ранее главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева назвала неочевидные признаки приближающегося старения.